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Atac cu drone asupra unui centru petrolier din Tatarstan, Rusia: doi morți și 12 răniți. Un incendiu uriaș a izbucnit la o instalație industrială

Atac cu drone asupra unui centru petrolier din Tatarstan, Rusia: doi morți și 12 răniți. Un incendiu uriaș a izbucnit la o instalație industrială
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Un atac cu drone a lovit în noaptea trecută zona industrială din Nizhnekamsk, unul dintre cele mai importante centre de rafinare și petrochimie ale Rusiei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 12. În urma atacului, un incendiu uriaș a izbucnit la o instalație industrială.

Atacul s-a produs în cursul nopții, când locuitorii din Nizhnekamsk au relatat că au auzit drone deasupra orașului, urmate de mai multe explozii. Presa rusă independentă și canalele de monitorizare de pe Telegram au relatat că apărarea antiaeriană rusă a fost activată în apropierea zonei industriale, potrivit Kiev Independent.

Autoritățile ruse au confirmat existența unui incendiu la o instalație industrială. Administrația regională a anunțat că două persoane au murit și 12 au fost rănite.

Sursa video – X/@kakkamax

Incidentul a afectat temporar și traficul aerian din Tatarstan. Autoritatea rusă pentru aviație a introdus în timpul nopții restricții temporare pe aeroporturile din Nizhnekamsk, Kazan și Bugulma, invocând necesitatea asigurării siguranței zborurilor.

Nizhnekamsk, unul dintre centrele strategice ale industriei petroliere ruse

Nizhnekamsk găzduiește într-o zonă relativ concentrată mai multe dintre marile capacități rusești de rafinare a petrolului și producție petrochimică. Printre acestea se află rafinăriile TANECO și TAIF-NK, precum și uriașul complex petrochimic Nizhnekamskneftekhim.

TANECO face parte din grupul petrolier rus Tatneft și are o capacitate de procesare de peste 16 milioane de tone de petrol anual. Datele prezentate anterior de autoritățile din Tatarstan arată că rafinăria a procesat 16,2 milioane de tone de țiței în 2022.

Complexul produce o gamă largă de carburanți și produse petroliere, între care benzină, motorină, kerosen pentru aviație și combustibil marin.

În apropiere funcționează rafinăria TAIF-NK, cu o capacitate de procesare de aproximativ 7,3 milioane de tone de țiței pe an. Compania operează și instalații pentru prelucrarea condensatului de gaze și produce, printre altele, benzină, motorină și combustibil pentru aviație.

În zonă funcționează și unul dintre marile complexe petrochimice ale Europei

Tot la Nizhnekamsk se află Nizhnekamskneftekhim, complex deținut de gigantul petrochimic rus SIBUR. Compania își descrie unitatea drept una dintre cele mai mari instalații petrochimice din Europa și unul dintre cei mai mari zece producători de cauciuc sintetic din lume.

Complexul fabrică peste 120 de tipuri de produse, între care cauciuc sintetic și diferite materiale plastice utilizate ulterior într-o gamă largă de industrii. Concentrarea acestor capacități face din Nizhnekamsk un punct important pentru infrastructura energetică și industrială a Federației Ruse.

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