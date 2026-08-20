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Bolojan a alocat pentru construcția celor patru noi stadioane, dintre care unul la Oradea, de două ori mai mulți bani decât cuantumul anual al burselor sociale pe care le-a tăiat elevilor. „Nu e o alocație obișnuită, iau decizia corectă”

Bolojan a alocat pentru construcția celor patru noi stadioane, dintre care unul la Oradea, de două ori mai mulți bani decât cuantumul anual al burselor sociale pe care le-a tăiat elevilor. „Nu e o alocație obișnuită, iau decizia corectă”
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Un nou proiect de Hotărâre de Guvern, pus în dezbatere publică luni, 17 august, prevede ca bursele sociale oferite elevilor în timpul anului școlar să fie complet eliminate pe perioada vacanțelor. Practic, Guvernul demis al lui Ilie Bolojan pune o nouă povară în cârca elevilor care provin din medii defavorizate, pe motiv că „rolul bursei sociale este să susțină procesul de învățământ și nu ar trebui confundată cu alocația de care beneficiază orice copil român în fiecare lună”. Este vorba de același Ilie Bolojan care, în urmă cu doar o săptămână, aloca 1,4 miliarde de lei din buget pentru construirea a patru noi stadioane, unul dintre ele chiar în municipiul Oradea.

Gândul a calculat cât de mare este economia pe care Executivul condus de Bolojan o face prin tăierea burselor sociale ale elevilor și a descoperit că, în realitate, cuantumul total al burselor sociale pe care le primesc elevii din România într-o lună este mai mic decât suma de 385 de milioane de lei, pe care Guvernul a alocat-o săptămâna trecută pentru construirea stadionului de la Oradea.

Și asta nu e tot. Dacă ne raportăm la investiția totală de 1,4 miliarde de lei în proiectul celor patru noi arene din România, aceasta este de două ori mai mare decât bugetul pe care Bolojan își propune să-l economisească, prin tăierea burselor sociale ale elevilor, într-un întreg an calendaristic.

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Bolojan preferă să investească în stadioane, în loc să le dea mai mulți bani elevilor din medii defavorizate. Câți bani taie de la burse

În urmă cu o săptămână, un proiect care prevede construirea a patru stadioane din România a intrat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Conform notei de fundamentare, noile arene vor fi construite în muncipiile Brașov, Timișoara, Slatina, respectiv Oradea, orașul pe care Bolojan l-a condus din poziția de primar în perioada 2008-2020.

Gândul a intrat în posesia documentului care a stat pe masa Guvernului și l-a prezentat cititorilor. Din conținutul acestuia, reiese că noul stadion din Timișoara va beneficia de o sumă aproximativă de 609 milioane de lei, cel din Oradea de 385 de milioane de lei, cel din Slatina de 289 de milioane de lei, iar cel din Brașov de 135 de milioane de lei. Suma totală alocată este de 1.420.469.454,56 de lei, inclusiv TVA.

În România, sunt 760.772 de elevi beneficiari ai burselor sociale, conform celor mai recente cifre confirmate de reprezentanții Ministerului Educației, în luni octombrie a anului trecut. În 2026, un elev care se încadrează cerințelor pentru bursa socială primește lunar suma fixă de 300 de lei.

La un calcul simplu, dacă ne referim la numărul de elevi confirmați de Minister în octombrie 2025, Guvernul alocă, într-o singură lună, suma exactă de 228.231.600 de lei. Această cifră este mai mică cu aproximativ 157 de milioane de lei decât valoarea proiectului de construire a noului stadion din Oradea.

Totodată, dacă ne raportăm strict la cele trei luni de vacanță dintr-un an școlar – două luni și jumătate în timpul verii, două săptămâni de Crăciun, respectiv câte o săptămână de Paște, în perioada de „schi” și în luna octombrie – suma pe care Guvernul Bolojan vrea să o economisească din bugetul de stat este de fix 684.694.800 de lei, adică mai puțin de jumătate din cele 1,4 miliarde de lei alocate proiectului de construire a noilor stadioane.

Sursa foto: Ilie Bolojan Facebook

Facebook Ilie Bolojan

„Bursa socială nu este o alocație pe care o iau copiii în fiecare lună” / „Vom lua decizia corectă”

Întrebat cum motivează decizia de a tăia, pe perioada vacanțelor, bursele rezervate elevilor care provin din medii defavorizate, prim-ministrul demis în luna mai a explicat că bursa socială nu trebuie confundată cu alocațiile pe care copiii români le primesc la fiecare 30 de zile.

„Logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de şcoală şi nu în vacanţa de vară, pentru că nu este o alocaţie aşa cum sunt celelalte alocaţii de care beneficiază copiii lună de lună, ci este o formă de a-i susţine pe cei care au probleme sociale să meargă la şcoală, să susţină procesul de învăţământ. Am discutat cu domnul ministru, astfel încât, în momentul în care se împlineşte perioada de consultare de 10 zile, să luăm decizia corectă”, afirmă Ilie Bolojan.

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