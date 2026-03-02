Ministerul Justiţiei publică pe 2 martie finaliştii concursurilor la şefia DNA, DIICOT şi PÎCCJ

Pe 2 martie se publică rezultatele selecţiei în urma interviurilor pentru desemnarea şefilor PÎCCJ, DNA şi DIICOT. După ce Ministerul de Justiţie va trimite propunerile către Consiliul Superior al Magistraturii CSM, pentru aviz consultativ, acestea vor ajunge pe masa preşdintelui Nicuşor Dan.

Rezultalele se vor regăsi pe pagina oficială de internet a ministerului de resort şi vor cuprinde numele finaliştilor la şefia Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Candidaţii înscrişi pentru ocuparea funcţiilor de procuror general şi de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), organizată de Ministerul Justiţiei în perioada 8 ianuarie – 2 martie, s-au înscris 18 candidaţi, fiind depuse iniţial 19 candidaturi, în condiţiile în care procurorul militar Bogdan Pârlog s-a înscris la două secţiuni, ulterior retrăgându-şi candidatura pentru şedia DIICOT.

Astfel, pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au înscris Cristina Chiriac, procuror şef serviciu în cadrul DNA Iaşi şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, de la Parchetul Tribunalului Militar Bucureşti, în timp ce pentru funcţia de adjunct al procurorului general s-a înscris actualul procuror şef al DNA, Marius Voineag.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-au înscris Tatiana Toader, actualul adjunct al intituţiei, procurorul în cadrul DIICOT Vlad Grigorescu şi Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al aceleiaşi instituţii. Pentru postul de adjunct al DNA au fost trei candidaţi: Mihai Prună, procuror al Secţiei de urmărire penală din cadrul PICCJ, Marinela Mincă, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul DNA şi Marius-Ionel Ştefan, procuror şef serviciu în cadrul DNA Piteşti.

Pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT s-au înscris: Ioana-Bogdana Albani, procuror şef serviciu în cadrul structurii centrale a DIICOT, Antonia Diaconu, procuror şef serviciu în cadrul DIICOT Piteşti, Alina Albu, actualul procuror şef al DIICOT ŞI Codrin-Horaţiu Miron, procuror şef serviciu în cadrul DIICOT Timişoara. Procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog, de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, s-a retras din cursă.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT s-au înscris cinci candidaţi: Aurel-Cristian Lzăr, procuror la DIICOT Timişoara, Alex-Florin Florenţa, actualul procuror general al româniei, Claudia-Ionela Curelaru, procuror şef adjunct al DIICOT, Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.

Decizia finală îi aparţine preşedintelui Nicuşor Dan care este de părere că printre candidaţi „sunt nişte oameni foarte interesanţi”.

