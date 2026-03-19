Bolojan era pregătit să arunce ţara în haos dacă nu rămânea premier. Când toţi credeau că USR va fi scos de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL

Şedinţa liberalilor de sâmbătă, de la Sibiu, a fost amânată, chiar anulată. Biroul Politic a fost convocat de către premierul Ilie Bolojan în regim de urgenţă, fără să le fie date prea multe detalii membrilor.

Surse din partid spun că discuţia de joi, 19 martie 2026, din coaliţie, din biroul liderului PSD, Sorin Grindeanu, a fost definitorie pentru soarta PNL la guvernare.

Când toţi ochii erau aţintiţi spre USR că vor fi scoşi de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL din coaliţie. Iar asta numai din cauză că PSD ameninţa cu demiterea premierului Ilie Bolojan.

Potrivit aceloraşi surse apropiate liberalilor, Bolojan nu ar fi ezitat să arunce ţara în haos şi să scoată partidul de la guvernare, în cazul în care nu ar fi ajuns la nicio înţelegere cu partenerii de coaliţie ca să rămână în continuare premier.

Discuţia, se pare, încă nu este încheiată definitiv, mai spun aceleaşi surse, chiar dacă România are un buget care vineri este votat de plenul reunit al Parlamentului.

