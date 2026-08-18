Prim-ministrul demis Ilie Bolojan anunță, marţi, lansarea unei scheme de finanțare de 150 de milioane de euro pentru construirea unor noi instalații autonome de stocare a energiei electrice în baterii. Programul este finanțat prin Fondul pentru Modernizare și urmărește realizarea unei capacități noi de stocare de cel puțin 2.174 MWh. Sprijinul este plafonat la 69.000 de euro pe MWh, iar valoarea ajutorului poate ajunge la 15 milioane de euro pentru o societate.

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„Sunt alocate 150 de milioane de euro pentru instalaţii noi de stocare, racordate direct la Sistemul Energetic Naţional, având ca ţintă realizarea unei capacităţi noi de stocare de cel puţin 2.174 MWh. Pot depune proiecte societăţi comerciale de orice dimensiune, inclusiv cele nou-înfiinţate, care desfăşoară activităţi încadrate în CAEN 35 CAEN 35, respectiv producţia, transportul, distribuţia, comercializarea şi depozitarea energiei electrice.

Selecţia proiectelor se va face prin licitaţie, urmând să fie desemnate câştigătoare proiectele care solicită cel mai mic cuantum al ajutorului pentru fiecare MWh instalat”, transmite Bolojan pe Facebook.



El spune că sprijinul este plafonat la 69.000 de euro pe MWh, iar valoarea ajutorului poate ajunge la 15 milioane de euro pentru o societate, indiferent de numărul de proiecte depuse.

Bolojan prezintă calendarul programului:

1 septembrie – 30 octombrie 2026: depunerea proiectelor online, prin MySMIS;

noiembrie 2026: publicarea listei provizorii, în ordinea prețului solicitat pe MWh;

noiembrie – decembrie 2026: verificarea administrativă și a eligibilității, în ordinea clasamentului;

ianuarie – februarie 2027: soluționarea contestațiilor și semnarea contractelor;

punerea în funcțiune: în cel mult 48 de luni de la semnarea contractului.

„Investiţiile în stocare înseamnă un sistem energetic mai sigur, o valorificare mai bună a energiei din surse regenerabile şi costuri mai mici cu echilibrarea reţelei”, mai spune premierul demis.