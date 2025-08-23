Prima pagină » Actualitate » Bolojan, în Republica Moldova: „România a construit aici, poduri, școli și grădinițe”/Recean: „Luăm din România peste 50% din energia noastră”

Bolojan, în Republica Moldova: „România a construit aici, poduri, școli și grădinițe”/Recean: „Luăm din România peste 50% din energia noastră”

Luiza Dobrescu
23 aug. 2025, 10:21, Actualitate
Bolojan, în Republica Moldova:
Premierul Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova, în prima sa vizită oficială de când a devenit șeful Executivului. A fost întâmpinat de premierul Dorin Recean și au fost intonate imnurile celor două țări. 

UPDATE Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a postat și câteva imagini din timpul vizitei prim-ministrului Ilie Bolojan.

„M-am bucurat să-l revăd la Chișinău pe Prim-ministrul României, Ilie Bolojan. România este alături de noi în construirea drumului european al Republicii Moldova la fiecare pas.

În ultimii ani, ne-am susținut reciproc în fața greutăților, în fața interferenței unor forțe străine în alegerile noastre, dar am și celebrat în aceeași bucurie succesele fiecăruia.

Mai avem multe de făcut și nu avem timp de pierdut. Am pierdut anterior prea mulți ani. Chișinău și București – sunt convins – într-o zi cât mai apropiată – vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”, a scris Recean pe pagina sa de facebook.

UPDATE Premierul Ilie Bolojan-„Domnule prim-ministru Recean, dragă Dorin”

„Vizita a început cu o întâlnire la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde am discutat aspectele care țin de colaborarea economică, de prouectele mari de infrastructură.  Vă asigur că vom construi noi punți, care să ne apropie și mai mult, așa cum se cuvine între țări surori care împărtășesc valori comune.

România va rămâne un susținător ferm al parcursului european, oferind sprijin cu expertiza noastră. Știm ce înseamnă integrarea europeană pentru că, de la aderarea României la UE în 2007,  am beneficiat de 100 mld. de euro din fonduri europene și am contribuit cu peste 32 mld. de euro la bugetul european.

Fiecare euro investit s-a văzut în economia României. Rezultatele s-au văzut în viața de zi de a românilor. PIB ul României era de circa 45% din media UE când a aderat, acum se apropie de circa 80% din media europeană.  

Există o legătură unică și deosebită între statele noastre. Suntem din aceeași vatră, suntem din același sânge. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spațiu al prieteniei, al speranței și al solidarității.

România a construit aici școli și grădinițe, poduri, a dotat spitale, a restaurat monumente istorice și biserici de patrimoniu.

Vom continua să fim alături de dvs indiferent de vremuri. România va susține fără ezitare Republica Moldova ca un prieten statornic și partener angajat alături de dvs pe drumul ireversibil către Europa”, a transmis Bolojan.

UPDATE Premierul Dorin Recean a spus că legătura dintre România și Republica Moldova a fost întărită în timp și nu poate fi distrusă de politicieni. Relațiile s-au ridicat „la cel mai frățesc nivel”, cu Bolojan premier și Nicușor Dan președinte, a spus Recean.

„Vă mulțumim că ne ajutați în procesul nostru de a deveni independenți energetic! Luăm din România peste 50% luăm din energia noastră, la prețuri avantajoase,  și construim împreună linii de interconexiune pentru securitatea noastră energetică.  O treime din exporturile noastre sunt cumpărate de România.

De la conductoare electrice, grâu, mobilier și desigur, vinuri. Peste 1600 de companii cu capital românesc oferă locuri de muncă aici, în Republica Moldova. Viitorul se construiește nu se ghicește. Mai avem multe de făcut și nu avem timp de pierdut. Sunt convins, într-o zi cât mai apropiată, vom sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”, a mai spus premierul Republicii Moldova.

Știrea inițială

Ilie Bolojan a trecut în revistă și a salutat Garda de Onoare a Republicii Moldova, alături de prim-ministrul Dorin Recean. Gazdele l-au întâmpinat pe Bolojan cu un covor roșu și festivități ca pentru un șef de stat.

La trecerea în revistă a Gărzii de Onoare, premierul Bolojan a reușit să-și țină mâinile relaxate, spre deosebire de președintele Nicușor Dan, căruia nu-i reușește deloc acest aspect.

La 10.45, cei doi oficiali vor ieși la declarații la sediul Guvernului Republicii Moldova, Chișinău. Acestea vor fi transmise live pe conturile de Facebook și de Youtube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

Maia Sandu l-a dus pe Nicușor Dan la Festivalul Lupilor și al Zamei. Bolojan merge la Festivalul Tezaur Național și la o casă de cultură dintr-un sat

Ilie Bolojan, funcționarul 3 în 1. Premier, vicepremier și, poate, și noul șef al Corpului de Control al Primului Ministru

