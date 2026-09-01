Fostul prim-ministru al României, Florin Cîțu, liberalul care a stat la cârma Guvernului în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, vine cu o altă veste proastă pentru economia țării. Într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, Cîțu afirmă că datele publicate marți, 1 septembrie, de reprezentanții Institului Național de Statistică (INS) indică o rată actuală a șomajului mai mare decât cea înregistrată în perioada pandemiei.
Concret, cifrele arată că, în iulie 2026, rata șomajului a ajuns la 6,4%, conform datelor provizorii prezentate de INS. Comparativ, în perioada martie 2020 – februarie 2022, rata șomajului s-a menținut la o medie de 5,4%, cu cea mai înaltă bornă, de 6,7%, atinsă în iunie 2020.
Postarea publicată de Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook include doar două paragrafe, în care fostul prim-ministru aduce critici la adresa actualei guvernări cu privire la decizia de creștere a taxelor.
Datele provizorii pentru luna iulie 2026, publicate marți, 1 septembrie, de reprezentanții INS, arată că, în prezent, sunt peste 526.000 de cetățeni români care nu au un loc de muncă. Mai alarmant este faptul că numărul șomerilor a crescut cu peste 42.000 în ultimele 12 luni, cu cea mai mare cifră înregistrată în luna aprilie a acestui an – 560.381 de români șomeri.
Pe de altă parte, femeile sunt mai afectate decât bărbații atunci când vine vorba de șomaj. În cazul acestora, rata șomajului ajunge la 6,7%, în vreme ce bărbații înregistrează o rată a șomajului de 6,2%.
Cele mai mari procente ale ratei șomajului au fost înregistrate în categoria de vârstă 15-24 de ani. În perioada iulie 2025 – iunie 2026, rata șomajului în rândul tinerilor a crescut de la 25,9% la 30,8%. Pe acest segment de vârstă, România înregistrează cele mai mari cifre dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, conform datelor publicate de Eurostat.
În iunie 2026, în cazul bărbaților români cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, România a înregistrat o rată a șomajului de 28,5%, în vreme ce, în cazul femeilor din categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 34,3%.