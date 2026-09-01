Prima pagină » Actualitate » Fostul premier, Florin Cîțu, vine cu încă o veste proastă pentru economie: „Mai mare decât în pandemie”. Ce indicatori arată un alt dezastru pentru România

Fostul premier, Florin Cîțu, vine cu încă o veste proastă pentru economie: „Mai mare decât în pandemie”. Ce indicatori arată un alt dezastru pentru România

Flavius Niculescu
Fostul premier, Florin Cîțu, vine cu încă o veste proastă pentru economie: „Mai mare decât în pandemie”. Ce indicatori arată un alt dezastru pentru România
Florin Cîțu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul prim-ministru al României, Florin Cîțu, liberalul care a stat la cârma Guvernului în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, vine cu o altă veste proastă pentru economia țării. Într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, Cîțu afirmă că datele publicate marți, 1 septembrie, de reprezentanții Institului Național de Statistică (INS) indică o rată actuală a șomajului mai mare decât cea înregistrată în perioada pandemiei.

Concret, cifrele arată că, în iulie 2026, rata șomajului a ajuns la 6,4%, conform datelor provizorii prezentate de INS. Comparativ, în perioada martie 2020 – februarie 2022, rata șomajului s-a menținut la o medie de 5,4%, cu cea mai înaltă bornă, de 6,7%, atinsă în iunie 2020.

Sursa foto: Comunicat de presă INS, 1 septembrie 2026

„Încă o dovadă că taxele mai mari sufocă investițiile, pedepsesc munca și creează șomaj”

Postarea publicată de Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook include doar două paragrafe, în care fostul prim-ministru aduce critici la adresa actualei guvernări cu privire la decizia de creștere a taxelor.

Rata șomajului a ajuns la 6,8% în aprilie și iunie 2026. Mai mare decât în pandemie. Încă o dovadă că taxele mai mari sufocă investițiile, pedepsesc munca și creează șomaj”, scrie Florin Cîțu.

Sursa foto: Mediafax

Numărul șomerilor din România a crescut cu peste 42.000 în ultimele 12 luni. Femeile sunt mai afectate decât bărbații

Datele provizorii pentru luna iulie 2026, publicate marți, 1 septembrie, de reprezentanții INS, arată că, în prezent, sunt peste 526.000 de cetățeni români care nu au un loc de muncă. Mai alarmant este faptul că numărul șomerilor a crescut cu peste 42.000 în ultimele 12 luni, cu cea mai mare cifră înregistrată în luna aprilie a acestui an – 560.381 de români șomeri.

Pe de altă parte, femeile sunt mai afectate decât bărbații atunci când vine vorba de șomaj. În cazul acestora, rata șomajului ajunge la 6,7%, în vreme ce bărbații înregistrează o rată a șomajului de 6,2%.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan

Rata șomajului în rândul tinerilor, mai mare de 30%. Cea mai mare cifră dintre toate statele membre UE

Cele mai mari procente ale ratei șomajului au fost înregistrate în categoria de vârstă 15-24 de ani. În perioada iulie 2025 – iunie 2026, rata șomajului în rândul tinerilor a crescut de la 25,9% la 30,8%. Pe acest segment de vârstă, România înregistrează cele mai mari cifre dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, conform datelor publicate de Eurostat.

În iunie 2026, în cazul bărbaților români cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, România a înregistrat o rată a șomajului de 28,5%, în vreme ce, în cazul femeilor din categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 34,3%.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare. „PSD este de vină pentru pierderea banilor din PNRR”
16:25
Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare. „PSD este de vină pentru pierderea banilor din PNRR”
FLASH NEWS Nicușor Dan a primit-o la Palatul Cotroceni pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei. Ce au discutat cei doi
16:14
Nicușor Dan a primit-o la Palatul Cotroceni pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei. Ce au discutat cei doi
FLASH NEWS VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
15:57
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
NEWS ALERT Procurorul „pistolar” George Bucurică rămâne după gratii. ICCJ respinge ca inadmisibilă calea sa extraordinară de atac la decizia arestării
15:53
Procurorul „pistolar” George Bucurică rămâne după gratii. ICCJ respinge ca inadmisibilă calea sa extraordinară de atac la decizia arestării
ANUNȚ Ciprian Ciucu anunță investiții de 492 de milioane de lei în transportul public, în plină insolvență a STB
15:33
Ciprian Ciucu anunță investiții de 492 de milioane de lei în transportul public, în plină insolvență a STB
REACȚIE Președintele Senatului, invitat luni la comisia de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu. Ce spune despre întrevederea din biroul său
15:14
Președintele Senatului, invitat luni la comisia de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu. Ce spune despre întrevederea din biroul său
Mediafax
Lider USR, pronostic DUR pentru Nicușor Dan: „Îl vor arunca peste bord foarte curând”
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cancan.ro
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Click
Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Ancăi Pandrea: „Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”
Digi24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Cancan.ro
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Unde dispar vântureii de seară în timpul migrației? Cercetătorii au descoperit locul în care se adună sute de mii
ULTIMA ORĂ Mohammad Murad, dezvăluiri despre negocierile pentru Guvernul Veștea: s-a vorbit despre un protocol Veștea-AUR/ am propus să intrăm la guvernare cu secretari de stat și șefi de agenție/ Simion a zis că suntem interesați să fim prezenți în structurile statului/ Simion mi-a propus Ministerul Economiei/ Nicușor Dan era deschis să spună că AUR nu e partid extremist/ s-a ratat un moment ca AUR să fie privit altfel
16:38
Mohammad Murad, dezvăluiri despre negocierile pentru Guvernul Veștea: s-a vorbit despre un protocol Veștea-AUR/ am propus să intrăm la guvernare cu secretari de stat și șefi de agenție/ Simion a zis că suntem interesați să fim prezenți în structurile statului/ Simion mi-a propus Ministerul Economiei/ Nicușor Dan era deschis să spună că AUR nu e partid extremist/ s-a ratat un moment ca AUR să fie privit altfel
FLASH NEWS 11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită schimbarea politicii externe a UE. România a semnat cererea
16:26
11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită schimbarea politicii externe a UE. România a semnat cererea
ULTIMA ORĂ Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro: „3.000 de locuri de cazare gratuit pentru pensionari, la mare / Domnul Bolojan să asigure transportul, atât”
16:26
Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro: „3.000 de locuri de cazare gratuit pentru pensionari, la mare / Domnul Bolojan să asigure transportul, atât”
SPORT Rutina impresionantă a unei culturiste din România care i-a permis să se califice la Ms Olympia 2026
16:23
Rutina impresionantă a unei culturiste din România care i-a permis să se califice la Ms Olympia 2026
EXCLUSIV Efectul provocării lansate lui Bolojan de omul de afaceri Mohammad Murad: A doua zi dimineața m-am trezit cu 3 controale
16:16
Efectul provocării lansate lui Bolojan de omul de afaceri Mohammad Murad: A doua zi dimineața m-am trezit cu 3 controale
FLASH NEWS Diana Buzoianu acuză Administrația Națională „Apele Române” că este condusă politic. Ministra interimară vrea demiterea conducerii
16:14
Diana Buzoianu acuză Administrația Națională „Apele Române” că este condusă politic. Ministra interimară vrea demiterea conducerii

Cele mai noi

Trimite acest link pe