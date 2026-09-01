Fostul prim-ministru al României, Florin Cîțu, liberalul care a stat la cârma Guvernului în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, vine cu o altă veste proastă pentru economia țării. Într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, Cîțu afirmă că datele publicate marți, 1 septembrie, de reprezentanții Institului Național de Statistică (INS) indică o rată actuală a șomajului mai mare decât cea înregistrată în perioada pandemiei.

Concret, cifrele arată că, în iulie 2026, rata șomajului a ajuns la 6,4%, conform datelor provizorii prezentate de INS. Comparativ, în perioada martie 2020 – februarie 2022, rata șomajului s-a menținut la o medie de 5,4%, cu cea mai înaltă bornă, de 6,7%, atinsă în iunie 2020.

„Încă o dovadă că taxele mai mari sufocă investițiile, pedepsesc munca și creează șomaj”

Postarea publicată de Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook include doar două paragrafe, în care fostul prim-ministru aduce critici la adresa actualei guvernări cu privire la decizia de creștere a taxelor.