Procurorul „pistolar” George Bucurică rămâne după gratii. ICCJ respinge ca inadmisibilă calea sa extraordinară de atac la decizia arestării

Magistratul care a folosit spray lacrimogen asupra unui polițist și care a fugit cu o armă cu glonte letal pe țeavă de agenți , George Radu Bucurică, față de care ICCJ a emis, joi, un mandat de arestare preventivă, rămâne după gratii după ce judecătorii instanței supreme au respins ca inadmisibilă o cale extraordinară de atac la încheierea arestării definitive.

Concret procurorul suspendat Bucurică a cerut imediat după rămânerea definitivă a propunerii arestării preventive în cazul său, la instanța supremă, o contestație în anulare.

Potrivit celor expuse în sala de judecată magistratul ar fi invocat faptul că decizia luată în cazul contestației procurorilor PCA Alba ar fi nelegală și ar trebui anulată pentru că ar fi fost luată de un complet de judecată nelegal constituit.

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Nemulțmirea „pistolarului”

Astfel, a susținut, magistratul în sala de judecată, completul care a judecat contestația procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba, a fost format din trei judecători, în loc să fie un complet de format din doi magistrați.

La termenul de luni al judecării căii extraordinare de atac unul dintre judecătorii din complet s-a abținut fără a evoca public motivele abținerii de la judecare.

În final după deliberări instanța supremă a respins ca inadmisibilă calea extraordinară de atac introdusă de magistratul suspendat anchetat pentru ultraj.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de inculpatul Bucurică Radu George împotriva încheierii nr. 617 din data 27 august 2026 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 525/57/2026. Obligă contestatorul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul Bucurică Radu George, în cuantum de 821 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 01 septembrie 2026”, se arată în minuta deciziei definitive de luni.

Concret, această cale extraordinară de atac poate fi introdusă la momentul rămânerii definitive a unei decizii penale, urmare parcurgerii etapelor de fond și de apel a procesului penal, dar și împotriva oricărei hotărâri judecătorești care se încadrează cazurilor prevăzute de Noul Cod de Procedură Penală (NCPP).

Este de menționat că la acest moment procesual magistratul Bucurică se află în faza urmăririi penale, dosarul său nefiind finalizat de către anchetatorii și cazul său nefiind investit la vreo instanță de judecată prin desesizarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba.

Artificiul lui Bucurică

Concret calea extraordinară de atac a contestației în anulare este definită de articolul 426 din Noul Cod de Procedură Penală (NCPP).

„Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestație în anulare în următoarele cazuri:

a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părți sau când, deși legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința instanța despre această imposibilitate;

b) când inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal;

c) când hotărârea a fost pronunțată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului;

d) când instanța nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;

e) când judecata a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii;

f) când judecata a avut loc în lipsa avocatului, când asistenta juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii;

g) când ședința de judecată nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel;

h) când instanța nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă;

i) când împotriva unei persoane s-au pronunțat două hotărâri definitive pentru aceeași faptă”, prevede NCPP referitor la această cale extraordinară de atac.

Instanța supremă urmează să analizeze dacă această cale extraordinară de atac introdusă de magistratul Bucurică este admisibilă și dacă poate continua judecarea pe fond a acesteia.

Echipat de comando la bar, plecat desculț la „Brutărie”

Este de amintit că la momentul depistării sale de către polițiștii plecați să îl caute în București și zonele limitrofe acesta a fost găsit umblând desculț în magazinul Lidl din zona Snagov, motivul fiind acela că îl „strângeau pantofii”, potrivit surselor Gândul.

Aceleași surse ne povestesc faptul că urmărirea magistratului a durat ore bune pentru că a fost căutat la nivelul a trei județe. Referitor la ofițerii de la serviciul Urmăriri din Capitală porniți pe urmele magistratului suspendat, sursele noastre explică că aceștia l-ar fi reperat pe Bucurică după ruta făcută cu mașina personală.

Cum au ajuns pe urmele „fugarului” de cursă scurtă

Astfel, povestesc sursele noastre, ofițerii au luat urma traseului acestuia prin oraș după momentul plecării de la ICCJ identificând mașina acestuia în trafic, filmată de camerele de supraveghere publică.

Astfel, anchetatorii au pornit pe urmele magistratului din punct în punct până când l-au intersectat în incinta magazinului universal.

Acolo, povestesc sursele noastre, pentru menținerea unui risc cât mai scăzut din cauza oamenilor din magazin, Bucurică ar fi fost abordat discret de un ofițer de la poliția zonală care îl cunoștea pe magistrat.

Surprinderea acestuia a fost aceea să constate că Bucurică umbla desculț în incinta magazinului. L-a întrebat de ce umblă așa în public iar magistratul i-ar fi replicat: „mă strângeau pantofii”.

Mărturiile care l-au aruncat pe Bucurică după gratii

În altă ordine de idei surse judiciare ale Gândul explică pentru publicație și turnura de situație urmare căreia ICCJ a decis emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele procurorului suspendat din funcție.

Mai precis, explică sursele noastre, la dosarul cauzei anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba au depus declarațiile a trei dintre persoanele prezente în localul unde Bucurică a intrat îmbrăcat în negru, cu mănuși negre din latex pe mâini și cu harnașamentul cu tocul de pistol pe el.

Astfel, arată sursele noastre, unul dintre cei trei martori ai anchetatorilor ar fi chiar barmanul localului, cel care i-a servit lui George Bucurică de băut.

Acesta ar fi povestit anchetatorilor că Bucurică ar fi încercat să discute în contradictoriu cu el, altfel, spus că acesta era înclinat să facă scandal. Același martor ar fi povestit că Bucurică ar fi fost deja afectat de alcool la momentul sosirii sale la local, și că ar fi încercat să provoace scandal inclusiv cu alte persoane din local.

Scurtă spovedanie pentru Gândul înaintea arestării

La ieșirea din instanța supremă procurorul suspendat George Bucurică a stat de vorbă cu reporterul Gândul și a explicat că, dacă ar avea în fața sa un suspect cu o stare de fapt similară, ar analiza foarte atent probele, ar verifica competența și identitatea celor de la fața locului și că ar trata la modul cel mai serios un astfel de caz.

Magistratul a răspuns reporterului Gândul la întrebările esențiale privind cele petrecute la localul din comuna Ribița precum și la întrebările despre viitorul său după decizia CSM de suspendare și cu privire la armele cu muniție letală pe care le deține.

Cum ar fi dacă…

„Strict profesional pe o astfel de situație de fapt, să-i spunem asemănătoare, trebuie să citești probele de la dosar, să analizezi dacă toate acele probe s-au administrat obiectiv, legal, de către cine trebuia, să constați dacă persoanele implicate reprezentau sau nu autoritatea statului, și dacă acționau în limitele legii, să constați dacă există sau nu arme, dacă există sau nu o stare de pericol, dacă există sau nu o tulburare a liniștii publice, așa aș face eu ca procuror. Să constați dacă s-a folosit și cine a folosit o armă”, a explicat magistratul prezent la instanța supremă.

„Știu cum funcționează curiozitatea jurnalistică dar din punct de vedere juridică ce îmi spuneți dumneavoastră nu are relevanță… Eu nu constat că există la dosar o stare de fapt așa cum o prezentați dumneavoastră”, a continuat acesta.

Pasul în spate

Întrebat despre planurile de viitor după decizia CSM, de suspendare a sa din funcție, acesta a devenit emoțional și a arătat că vin momente în viața oricui când trebuie făcut un pas în spate pentru a lăsa loc și altor colegi ai săi în drumul spre afirmare.

„Spun că e bine câteodată să faci un pas în spate, să vezi dacă lucrurile pentru tine ca persoană se mai potrivesc pentru ceea ce îți dorești să faci în viață, cu ce principii ai în viață, și, de ce nu, să lași și pe alții, pentru că se pare că nu mai fac nimic cum trebuie, să lași și pe alții să dovedească că sunt mai buni să oferi și altora oportunități să lucreze acolo unde lucrezi tu și să dovedească mai mult. și de ce nu, să ajute justiția mai mult.

Eu salut decizia CSM, pentru mine unul această pauză e binevenită, îmi oferă acel răgaz și reprezintă o oportunitate la fel cum este și pentru alți oameni care să dovedească mai mult pentru sistemul judiciar”, s-a confesat George Bucurică.

Strâns cu ușa la predarea armelor

Privitor la armele deținute, întrebat dacă armamentul și muniția letală aferentă au fost predate la armurier, magistratul nu a oferit un răspuns concret, lăsând aparent de înțeles că armele s-ar afla în continuare la el. Mai precis acesta a spus că termenul limită de predare nu s-a încheiat astfel că el nu comentează despre bunurile sale personale în public.

„Există o decizie administrativă de predare în termen de 30 de zile, termen care încă nu s-a împlinit. Lucrurile mele personale mă privesc doar pe mine la fel ca și deciziile mele legate de aceste lucruri în raport cu deciziile administrative. Deținerea astăzi de către mine a acestor arme este perfect legală atâta vreme cât o am trecută în permis și îmi exercit acest drept”, susține magistratul.

Omul cu mănușa de latex

La intrarea în sediul instanței supreme Bucurică purta din nou mănuși negre din latex la fel ca în momentul intrării sale în localul din Ribița. În schimb magistratul nu mai purta harnașamentul cu tocul pistolului așa cum ar fi făcut-o la momentul care a degenerat în comuna Ribița.

La intrare magistratul a fost evaziv cu presa iar după controlul efectuat la intrarea în instanță de către jandarmi acesta a fugit în baie pentru a-și da manușile jos. Cu toate acestea în sala de judecată magistratul a păstrat mănușa neagră din latex pe mâna dreaptă.

La ieșirea din sediul ICCJ s-a putut observa că procurorul suspendat Bucurică nu mai purta deloc mănuși negre din latex.

Instanța supremă urmează să decidă, joi, dacă admite contestația procurorilor PCA Alba și emite un mandat de arestare preventivă pe numele magistratului sau dacă menține decizia Curții de Apel Alba și îl lasă pe acesta în libertate pe durata cercetărilor în dosarul de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

A fugit cu arma în mână cu glonț pe țeavă, dar nu a tras

Un detaliu esențial care reiese din motivarea lăsării în libertate a magistratului George Bucurică din timpul fugii de organele de ordine este acela că procurorul a fugit cu arma care ar fi avut glonț tras pe țeavă, s-a împiedicat și a căzut cu ea în mână, după care la final, la momentul imobilizării focul de armă pentru eliberarea glonțului letal ar fi fost efectuat de către unul dintre agenții de poliție.

Chiar și așa, nimic nu scuză persistența unui pericol iminent și permanent pe toată durata operațiunii de urmărire și imobilizare a magistratului ca arma să se descarce în orice moment fapt ce ar fi putut produce consecințe dintre cele mai grave fiind vorba de muniție letală.

„Bă, nu trage. Ești om bun…”

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Alba Iulia care a decis lăsarea în libertate fără nicio măsură preventivă a magistratului George Bucurică redă în motivarea sa la nivel de secundă momentele filmate de camerele polițiștilor care au încercat imobilizarea acestuia, unul dintre momentele redate fiind acela când magistratul strigă spre polițistul care îl urmărea „bă, nu trage!”.

În documentul oficial anonimizat și eliberat presei se arată în parte motivele pentru care judecătorul care a analizat cazul a decis că nu se impune arestarea magistratului Bucurică.

Pentru a decide astfel judecătorul a analizat fiecare probă propusă de acuzatori cea mai importantă dintre acestea în optica sa fiind filmările de pe camerele corporale aflate pe polițiștii care au efectuat intervenția, urmărirea și imobilizarea magistratului.

Din cele redate de magistrat în motivarea sa se poate distinge și ceea ce pare a fi un moment critic al urmăririi suspectului de către polițiști, respectiv momentul în care magistratul s-ar fi oprit din fuga sa, s-ar fi întors către polițist și moment la care se aude un strigăt disperat al magistratului „Bă, nu trage!”.

Vom reda în continuare pasajele scrie de magistratul Curții de Apel Alba Iulia în motivarea cenzurată remisă de instanță presei.

Cel mai important detaliu al filmării video explicate de magistrat după propria sa percepție este acela că pistolul avut de Bucurică în mână era cu muniție letală și că se pare că era cu glonț pe țeavă. Un alt detaliu care indică gravitatea situației este că arma cu glonț pe țeavă a fost ținută în mână la vedere de magistrat în timp ce a fugit și s-a împiedicat.

Persoanele nu ar fi fost deranjate în local

„Astfel, cu o marja de eroare în ceea ce privește redarea exactă a secundelor, judecătorul constată din vizionarea înregistrării video cu dispozitivul bodycam purtat de agentul de poliție C. la data evenimentului din speță, următoarele:

în intervalul 00.00-00.27, deci pe durata a 27 de secunde se surprinde evenimentul de pe terasa localului, unde se observă în imagini mai multe persoane cu un comportament corespunzător participării la o petrecere-de tip club în aer liber, fără a părea deranjate sau speriate, iar pe fundal muzică cu un nivel de sonor destul de ridicat, în imagini apărând și inculpatul, precum și un agent de poliție-îmbrăcat în uniforma distinctivă fără a se înțelege discuția dintre cei doi, cert fiind că inculpatul la minutul 00.19 s-a îndreptat înspre poarta de la ieșirea din local;

la ieșirea din perimetrul terasei localului, în față fiind o parcare, în intervalul 00.28 – 00.30, inculpatul se întoarce ținând ceva în mână, fără a se observa în imagini cu exactitate, apoi se aude, un sunet specific unei pulverizări tip spray, pulverizare îndreptată cel mai probabil sub nivelul înălțimii unde avea montat dispozitivul bodycam agentul de poliție C., după care fuge înspre parcare;”, scrie magistratul în actul oficial citat.

A gazat polițiștii și a vrut să fugă cu mașina

„-intervalul 00.30-00.49 surprinde momentul când agenții de poliție aleargă înspre mașina inculpatului care era deja la volan cu ușile închise încercând să o pornească;

între 00. 51-01.08, se observă mai multe persoane de sex masculin lângă autoturismul inculpatului dintre care una a deschis ușa șoferului aplicând lovituri cu picioarele inculpatului în timp ce o altă persoană ține de ușă astfel încât acesta să nu o poată închide, iar unul dintre agenții de poliție pulverizează în mod constant și cu intensitate spray direct înspre inculpat și în interiorul autoturismului acestuia, timp în care se aude exclamându-se ”Dă-i, dă-i!, dă să-i dau!”, la un moment dat inculpatul reușind să închidă ușa, după care se observă că persoanele adunate în jurul autoturismului îi deschid din nou portiera;

la minutul 01.08 cât timp ușa era larg deschisă, inculpatul a reușit să iasă rapid și dezorientat din autoturism și îndreptându-se în fugă înspre un teren viran din imediata apropiere, în mers încercându-se din nou să i se aplice lovituri și se pulverizează cu spray lacrimogen;

-în momentele imediat următoare, respectiv în intervalul 01.08-01.18, inculpatul în timp ce se îndrepta spre terenul viran cade la trecerea unui șanț urmat de un agent de poliție, observându-se cum și acesta din urmă cade, imediat după inculpat;”, se mai arată în motivarea cenzurată transmisă presei.

„Bă, nu trage! Ești om bun!”

„-la minutul 01.33 inculpatul se oprește cu fața înspre agentul de poliție care purta dispozitivul bodycam și îi spune ”bă, nu trage!”;

-în intervalul 01.33-05.00 se observă cum inculpatul continuă să fugă într-o zonă de vegetație de cei care îl urmau, nu se poate distinge numărul lor, auzindu-se cum este somat să se oprească ”stai pe loc!, stai pe loc că trag!”, fiind trase și focuri de armă de agenții de poliție, iar la un moment dat când agentul de poliție care purta dispozitivul bodycam s-a apropiat de el se observă că inculpatul are un pistol în mână îndreptat cu țeava spre sol, în unele situații observându-se că mișcă mâna în care ține pistolul, posibil îndreaptă arma și spre grupul de persoane, inculpatul exclamând în repetate rânduri: ”bă, nu trage!, bă nu trage ești om bun!” în cele din urmă fiind imobilizat de mai multe persoane dintre cei care îl urmăreau, timp în care i se aplică lovituri cu pumnii și picioarele în mod repetat, inclusiv după ce a fost poziționat culcat;

-la minutul 5.26 se aud persoanele de față care spun că au reușit să îl deposedeze pe inculpat de pistol;

-la minutul 6.00 în timp ce inculpatul era încătușat și înconjurat de mai multe persoane se aude un foc de armă, despre care persoanele de față afirmă că este vorba despre pistolul inculpatului;

-la minutul 7.00 una dintre persoane, fiind poziționată deasupra inculpatului oferă explicații celorlalți, susținând că el a tras cu pistolul inculpatului, având cartuș pe țeavă, afirmând: ”e al lui, eu am tras că a avut cartuș pe țeavă când l-am dezarmat””, mai scrie magistratul care a decis eliberarea totală a magistratului pistolar.

Liber la „exerciții de comando”

Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit, luni noapte, 10 august, lăsarea în libertate a procurorului George Bucurică, cel care ar fi gazat cu spray lacrimogen polițiștii veniți să îl liniștească la un local și care apoi ar fi tras un foc de armă în tentativa sa de a fugi de oamenii legii.

Concret, transmit surse judiciare pentru Gândul, judecătorul de drepturi și libertăți a stabilit respingerea propunerii a arestării preventive a magistratului și nu a luat nicio altă măsură preventivă față de acesta. Potrivit surselor noastre, procurorii au declarat deja contestație care urmează să fie tranșată de instanța supremă.

„Curtea de Apel Alba-Iulia în dosarul nr 525/57/2026

Tip soluție: respinge cererea

Solutia pe scurt: DISPUNE În baza art. 227 alin. 1 Cod procedură penală respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul B. R. G. (…) ca neîntemeiată. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub măsura preventivă a re?inerii luată prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr. 46/78/P/2026 din data de 09.08.2026 ora 23.55, dacă nu este reținut, arestat sau deținut în altă cauză. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, în cuantum de 411 lei (conform delegației nr. 18577/10.08.2026) se avansează din fondurile Ministerului de Justiție și rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în ședința camerei de consiliu, azi, data de 10.08.2026, ora 21:43.

Document: Încheiere de dezînvestire 129/2026 10.08.2026”, transmite instanța.

De la ce a pornit totul?

Vă reamintim că un procuror din Caraș-Severin a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de mai multe infracțiuni după ce ar fi intrat într-o discotecă din Hunedoara înarmat. Procurorul avea asupra sa un pistol letal deținut ilegal, un cuțit și un spray lacrimogen.

Procurorii PCA Alba urma să ceară CSM aprobarea pentru solicitarea arestării preventive a magistratului. Propunerea ar viza un mandat de 30 de zile. Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, în dosar ar fi vizat magistratul Radu George Bucurică. Cererea de arestare ar urma să fie analizată de un judecător de la Curtea de Apel Alba Iulia. În seara aceasta, însă, judecătorul a decis să îl lase în libertate, fără măsură.

Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, într-o discotecă din Ribița, județul Hunedoara. Procurorul avea asupra sa un pistol letal Walther, de calibrul 9×19 mm. Asupra lui au mai fost găsite un cuțit și un spray iritant-lacrimogen. Permisul de port-armă fusese anulat pe 27 iulie. Potrivit procurorilor, magistratul fusese informat despre anularea permisului pe 6 august. În trecut, el fusese sancționat disciplinar. A fost acuzat și de hărțuire sexuală. Povestea se află pe larg AICI.

Altfel, procurorul a ajuns, azi, cu tricoul rupt în fața judecătorilor. El afirmase că pistolul ar fi fost deținut pentru autoapărare. De asemenea, magistratul a mai susținut că este amenințat de mai mulți ani de „mafia din Banat și mafia resurselor”. Declarațiile se găsesc AICI.