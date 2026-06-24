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Bolojan l-a numit șef la PNL Ialomița pe senatorul Adrian Peiu, ales pe listele S.O.S. România. Reacția dură a lui Daniel Zamfir

Bolojan l-a numit șef la PNL Ialomița pe senatorul Adrian Peiu, ales pe listele S.O.S. România. Reacția dură a lui Daniel Zamfir
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Senatorul Adrian Peiu a anunțat miercuri, în plenul Senatului, că s-a înscris în Partidul Național Liberal și va face parte din grupul parlamentar al PNL. Totodată va prelua interimatul organizației PNL Ialomița. Peiu a obținut mandatul de senator pe listele S.O.S. România, în circumscripția Ialomița, iar până de curând a condus grupul parlamentar Pace – Întâi România. Senatorul PSD Daniel Zamfir a avut o reacție dură după anunțul privind trecerea lui Adrian Peiu la PNL, acuzând partidele care susțin „cordonul sanitar” împotriva extremismului de aplicarea unor duble standarde.

Senatorul Adrian Peiu a anunțat că se mută la PNL și devine și lider interimar al filialei din Ialomița

Senatorul Adrian Peiu, ales în Parlament pe listele SOS România, a anunțat miercuri, 24 iunie, că se retrage din grupul parlamentar PACE – Întâi România. Într-o intervenție în plenul Senatului, acesta a precizat că s-a înscris în Partidul Național Liberal și că își va desfășura activitatea în cadrul grupului senatorial al PNL.

Începând de ieri am devenit membru al Partidului Național Liberal și începând de astăzi voi face parte din grupul Partidului Național Liberal”, a precizat Peiu.

Senatorul Daniel Zamfir, reacție dură: ”De vomă”

Senatorul PSD Daniel Zamfir a criticat, într-o postare publicată pe Facebook, decizia prin care Adrian Peiu, ales anterior pe listele partidului SOS România, a fost desemnat la conducerea organizației PNL Ialomița.

În mesajul său, Zamfir a acuzat partidele care susțin izolarea formațiunilor considerate extremiste de inconsecvență, afirmând că numirea lui Peiu contrazice discursul privind „cordonul sanitar” împotriva extremismului.

”DE VOMA

Mai ipocritilor care trageti ” cordoane sanitare” contra extremismului:
Pana ieri, senatorul Adrian Peiu, ales pe listele SOS, catalogat de voi extremist, e pus de Bolojan presedinte la PNL Ialomita!
Luati cu lamaie, liberali si useristi!
UDMR, pe asta o inghititi, asa-i?”, a scris Daniel Zamfir.
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