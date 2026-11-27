În cursul zilei de vineri, 27 noiembrie 2026, se aprind luminițele de Crăciun în Capitală. Reprezentanții primăriei au anunțat care va fi programul următoarelor zile din Piața Constituției.

Capitala intră în atmosferă de sărbătoare, începând cu ziua de vineri, 27 noiembrie 2026. Începând de la ora 19:00 vor fi aprinse 6 milioane de luminițe. Accesul la târg este gratuit. Totodată, aprinderea luminițelor pe marile bulevarde ale Capitalei va marca și deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Totodată, primăria a anunțat și care vor fi artiștii care vor urca pe scenă, zilele acestea.

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„Bucureștiul îmbracă haine de sărbătoare și intră în atmosfera magică a Crăciunului!

Mâine seară, la ora 19.00, de pe scena Târgului de Crăciun București, apăsăm butonul și aprindem 6 milioane de luminițe la târg și pe 10 mari bulevarde centrale: Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Magheru, Bd. Bălcescu, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Regele Mihai I, Șos. Kiseleff, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, dar și Piața Romană.

Aprinderea iluminatului festiv dă, oficial, startul celui mai mare târg de Crăciun din Capitală.

Încep concerte live cu artiști celebri, se deschid 133 de căsuțe cu bunătăți, bradul uriaș din centrul pieței va străluci în 171.000 de luminițe.

Iată programul complet din primele 4 zile! 👇

VINERI, 27 noiembrie

17.00 – se deschid porțile Târgului de Crăciun București

18.00 – Corul de copii Radio – colinde

19.00 – aprinderea iluminatului festiv

19.00 – Alina Sorescu & Picii lu` Soreasca

20.00 – Fuego

21.00 – Zdob și Zdub

SÂMBĂTĂ, 28 noiembrie

18.30 – The Kryptonite Sparks

19.30 – Toulouse Lautrec

20.30 – Bere Gratis & Gheorghe Zamfir

DUMINICĂ, 29 noiembrie

19.00 – Alexandra Ungureanu Band

20.00 – OCS

21.00 – VUNK

LUNI, 30 noiembrie

19.00 – Shining Stars by Amalia Niță

20.00 – Nadir

21.00 – Loredana & Banda Agurida

MARȚI, 1 decembrie

19.00 – Florin Grigore & Star Music Band

19.45 – Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”

20.30 – „Cu România în suflet” – Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de invitații speciali Simona Dinescu, Ionuț Sidău, Maria Tincu, Cristina Dan și Yura-Gheorghe Țiple. Orchestra „Rapsozii Moldovei”, dirijor Vitalie Dorin”, anunță Primăria Municipiului București.

În ce perioadă va fi deschis târgul?

Târgul de Crăciun București va fi deschis în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026, după următorul program:

Luni–Vineri: 12:00–22:00;

Sâmbătă–Duminică: 10:00–22:00;

Vineri, 27 noiembrie: 17:00–22:00.

Sursă video: Facebook Primăria Municipiului București