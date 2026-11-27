Vremea rea pune stăpânire pe România. Temperaturile încep să scadă simțitor, iar zăpada își va face și ea apariția în curând. Află în ce orașe din România vor fi -16 grade Celsius săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather.

Ultima săptămână din luna noiembrie aduce schimbări importante, iar vremea rea pune stăpânire pe România. Temperaturile încep să scadă simțitor, iar zăpada își va face și ea apariția în curând.

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În unele orașe din România, temperaturile vor scădea până la -16 grade Celsius săptămâna viitoare. Mai exact, este vorba despre Miercurea Ciuc și alte orașe depresionare.

Luni, 30 noiembrie, termometrele vor arăta până la -16 grade Celsius, semn că iarna a pus definitiv stăpânire pe țara noastră. Gerul se va menține și în restul săptămânii, chiar dacă începând de marți, 1 decembrie, soarele își va face apariția, iar norii vor mai dispărea.

Răcirea vremii ar putea aduce prima zăpadă în Capitală

Primii fulgi de zăpadă ar putea veni mai repede decât ne așteptam în Capitală. Conform prognozei meteo, răcirea vremii ar putea aduce prima zăpadă în București chiar în acest weekend.

Potrivit prognozei meteo, sâmbătă, 28 noiembrie, există șanse să avem parte de prima zăpadă din acest an în București. Temperaturile vor scădea până la minus 3 grade Celsius, fiind anunțate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.