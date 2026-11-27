Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri că restanțele salariale ale magistraților, cu tot cu penalități și titluri executorii, au ajuns să valoreze 20,5 miliarde de lei, inclusiv sumele eșalonate pentru perioada 2027-2029. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor a avut loc în cadrul conferinței de presă în care a prezentat și execuția bugetară la finalul lunii octombrie.

„Harta riscurilor arată obligații contingente care nu depind de politicile curente. De exemplu, salariile magistraților cu penalități, stocul total, cu titluri executorii, 20,5 miliarde de lei, inclusiv sumele incluse în eșalonarea 2027-2029”

Potrivit datelor colectate de Ministerul Finanțelor de la toți ordonatorii de credite, suma totală solicitată de aceștia pentru finalizarea anului 2026 se ridică la 46 de miliarde de lei. Din acest total, 19 miliarde de lei sunt obligații certe, iar 15 miliarde de lei reprezintă plățile destinate magistraților.

„Harta unui stoc de obligații a colectat informații de la toți ordonatorii. Suma totală solicitată de ei pentru finalizarea anului 2026 este de 46 de miliarde. Din această sumă, 19 miliarde sunt obligații certe, din care 15 miliarde sunt plățile pentru magistrați”

Deficitul bugetar scade în ciuda restanțelor neplătite

Alexandru Nazare a explicat că raportul prezentat astăzi arată situația financiară a României înainte de pregătirea bugetului pentru anul viitor. Ministrul susține că țara se află pe o direcție bună în reducerea deficitului bugetar, care a scăzut de la 9,2% din PIB la 7,8% în 2025. Potrivit acestuia, România a reușit să reducă deficitul și să păstreze încrederea celor trei mari agenții de rating, evitând în același timp măsuri mai dure pentru populație.

Pentru anul 2026, Guvernul și-a propus un deficit bugetar de 6,2% din PIB, iar obiectivul este să îl reducă la 5,8% în 2027 și la 5,6% în 2028. Ministrul avertizează însă că situația rămâne dificilă, mai ales în ultimele luni ale anului, când instituțiile statului solicită tot mai mulți bani pentru cheltuieli.