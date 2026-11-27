România produce în 2026 aproximativ 4,6 milioane de hectolitri de vin, cu 40% mai mult decât în 2025 și cu 19% peste media ultimilor cinci ani.

Estimările oficiale aparţin Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), interpretate de platforma Wines of Romania, care promovează vinul românesc.

România înregistrează cea mai mare creștere procentuală a producției din Uniunea Europeană în 2026, într-un an în care cramele își deschid tot mai larg porțile spre turiști.

Potrivit aceluiaşi organism, 2026 a fost un an bun în vie, dar cifrele nu înseamnă o creștere a sectorului.

OIV estimează recolta din 2026 la 4,6 milioane de hectolitri, cu 40% peste 2025. Este însă aproximativ același nivel ca în 2023, pe aceeași suprafață de vie: creșterea vine din condițiile meteo favorabile, nu din vii noi.

O explicaţie ar fi ieftinirea strugurilor; producătorii vorbesc de 3-3,2 lei/kg pentru strugurii albi în 2025 și de aproximativ 1,8 lei/kg, în unele zone, pentru aceiași struguri, în 2026.

De asemenea, cramele construite în ultimii ani încep să dezvolte turismul viticol; în 2026, trei localități din Dealu Mare se prezintă ca stațiuni oenoturistice.

Consumul de vin a crescut cu 11% în 2025 (OIV), într-un an în care, în lume, a coborât la cel mai scăzut nivel din 1957. Piața de acasă rămâne cea mai mare oportunitate pentru producători.

Care sunt soiurile de viţă de vie cele mai plantate din ţară

România a importat vin de 152 de milioane de euro și a exportat de 38,5 milioane (INS).

Fetească regală, Fetească albă și Merlot rămân cele mai plantate soiuri din țară, dar în ultimii nouă ani viticultorii au mizat tot mai mult pe soiuri cu identitate locală: Busuioaca de Bohotin și-a dublat suprafața, Fetească neagră a crescut cu 15%, iar Negru de Drăgășani s-a extins de patru ori (O.N.V.P.V., 2017-2026).

„Recolta acestui an este generoasă, dar anul a fost dificil, mai ales pentru viticultorii care trăiesc din vânzarea strugurilor. Producătorii se confruntă cu provocări reale: consumul de vin scade la nivel mondial, exportul rămâne sub o zecime din producție, iar transferul către generațiile tinere este tot mai dificil. Vestea bună este că multe crame investesc în enoturism, deseori cu a doua generație implicată în afacerea familiei sau cu tineri care au ales acest domeniu. Cine a vizitat o cramă devine adesea clientul ei fidel, iar efectul se simte în toată zona: în Franța, la fiecare euro cheltuit la cramă, alți doi rămân în comunitate. Aceasta este misiunea proiectului „România din Cramă în Cramă” – ca să susținem deopotrivă industria și comunitățile care trăiesc în jurul ei, oamenii care lucrează în vii și în crame, pensiunile, restaurantele, producătorii locali. Turiștii care vin din afara țării caută experiențe la cramă, iar vinul este un ambasador cultural. Al nostru este cu adevărat bun: vinul românesc este un brand de țară”, spune oenologul Marinela Ardelean.



România, a 9-a ţară ca suprafaţă viticolă din lume

Harta viticolă a României arată că se află pe cea de-a 9-a poziţie, ca suprafață din lume, cu 178.789 de hectare cultivate cu struguri pentru vin (O.N.V.P.V., 2025) și 406 producători autorizați să îmbutelieze vinuri cu origine.

Aceasta se împarte în șapte regiuni cu personalități distincte.