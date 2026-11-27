Franța a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce produsul intern brut (PIB) s-a contractat cu 0,2% în trimestrul al treilea din 2026, potrivit Institutului Național de Statistică și Studii Economice (INSEE). Această revizuire în scădere a indicilor economici confirmă că a doua cea mai mare economie a zonei euro a înregistrat scăderi consecutive ale economiei pe parcursul acestui an, scrie Le Monde.
În economie, o recesiune tehnică este definită prin două trimestre consecutive de contracție a PIB-ului. Prin urmare, cifrele actualizate arată o deteriorare mai accentuată a economiei decât se estimase inițial.
În primul trimestru, economia franceză a înregistrat un recul de -0,2%. În trimestrul al II-lea, se estima inițial o stagnare, însă INSEE a revizuit cifra la o ușoară contracție de -0,02%. Pentru trimestrul al III-lea, contracția a fost revizuită de la -0,1% la -0,2%, PIB-ul Franței coborând astfel la 662,5 miliarde de euro.
„Avem acum o scădere foarte ușoară a PIB-ului în timpul celui de-al doilea trimestru”, a declarat Marie Leclair, șefa departamentului de conturi naționale de la INSEE, ceea ce ne permite să spunem că „avem o recesiune”.
Ca o consecință a acestei recesiuni economice, deficitul public se agravează și el. Acesta se situează la 5,6% din PIB, față de 5,3% în al doilea trimestru al anului 2026, din cauza încetinirii veniturilor publice, departe de obiectivul guvernului de 5,4%.
În ceea ce privește trimestrul al IV-lea, economiștii sunt optimiști. Pentru a atinge obiectivul de 0,5% stabilit de guvern, economia franceză va trebui să crească cu 1,4% în ultimele trei luni ale anului.
Scăderea economiei franceze în trimestrul al treilea a fost determinată de mai mulți factori, atât interni, cât și externi, printre care: prăbușirea exporturilor, scăderea investițiilor, șocurile energetice și climatice sau incertitudinea politică.
Consumul ar fi singura componentă pe care economia Franței se poate baza pentru redresare. Acesta a crescut ușor în trimestrul al treilea (+0,3%). Această creștere nu va fi probabil suficientă pentru a compensa primele două trimestre foarte mixte (-0,3% și +0,2%). Cu excepția unei surprize pozitive la sfârșitul anului, creșterea consumului pentru întregul an 2026 ar fi de doar 0,2%, jumătate față de cea din 2025, când a crescut cu 0,5% în total.
Guvernul minoritar de la Paris se luptă acum să adopte bugetul pentru anul 2027, care își propune să reducă deficitul fiscal de la 5,4% din producție în acest an la 5% anul viitor. Această sarcină este anevoioasă, având în vedere că parlamentul francez este profund divizat, cu doar cinci luni înainte de alegerile prezidențiale.
„Trebuie să adoptăm un buget cât mai curând posibil, cu o țintă de deficit nenegociabilă de 5%. Este imperativ să redăm vizibilitatea actorilor economici”, a declarat ministrul Finanțelor, Roland Lescure, ca reacție la raportul INSEE.