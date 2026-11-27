Franța a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce produsul intern brut (PIB) s-a contractat cu 0,2% în trimestrul al treilea din 2026, potrivit Institutului Național de Statistică și Studii Economice (INSEE). Această revizuire în scădere a indicilor economici confirmă că a doua cea mai mare economie a zonei euro a înregistrat scăderi consecutive ale economiei pe parcursul acestui an, scrie Le Monde.

În economie, o recesiune tehnică este definită prin două trimestre consecutive de contracție a PIB-ului. Prin urmare, cifrele actualizate arată o deteriorare mai accentuată a economiei decât se estimase inițial.

În primul trimestru, economia franceză a înregistrat un recul de -0,2%. În trimestrul al II-lea, se estima inițial o stagnare, însă INSEE a revizuit cifra la o ușoară contracție de -0,02%. Pentru trimestrul al III-lea, contracția a fost revizuită de la -0,1% la -0,2%, PIB-ul Franței coborând astfel la 662,5 miliarde de euro.

„Avem acum o scădere foarte ușoară a PIB-ului în timpul celui de-al doilea trimestru”, a declarat Marie Leclair, șefa departamentului de conturi naționale de la INSEE, ceea ce ne permite să spunem că „avem o recesiune”.

Ca o consecință a acestei recesiuni economice, deficitul public se agravează și el. Acesta se situează la 5,6% din PIB, față de 5,3% în al doilea trimestru al anului 2026, din cauza încetinirii veniturilor publice, departe de obiectivul guvernului de 5,4%.

În ceea ce privește trimestrul al IV-lea, economiștii sunt optimiști. Pentru a atinge obiectivul de 0,5% stabilit de guvern, economia franceză va trebui să crească cu 1,4% în ultimele trei luni ale anului.

Scăderea economiei franceze în trimestrul al treilea a fost determinată de mai mulți factori, atât interni, cât și externi, printre care: prăbușirea exporturilor, scăderea investițiilor, șocurile energetice și climatice sau incertitudinea politică.

Consumul ar fi singura componentă pe care economia Franței se poate baza pentru redresare. Acesta a crescut ușor în trimestrul al treilea (+0,3%). Această creștere nu va fi probabil suficientă pentru a compensa primele două trimestre foarte mixte (-0,3% și +0,2%). Cu excepția unei surprize pozitive la sfârșitul anului, creșterea consumului pentru întregul an 2026 ar fi de doar 0,2%, jumătate față de cea din 2025, când a crescut cu 0,5% în total.

Guvernul minoritar de la Paris se luptă acum să adopte bugetul pentru anul 2027, care își propune să reducă deficitul fiscal de la 5,4% din producție în acest an la 5% anul viitor. Această sarcină este anevoioasă, având în vedere că parlamentul francez este profund divizat, cu doar cinci luni înainte de alegerile prezidențiale.