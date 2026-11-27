Strobe Talbott, fost reporter la revista Time, secretar de stat adjunct în administrația Bill Clinton și arhitect al Parteneriatului strategic dintre Statele Unite și România, a decedat la vârsta de 80 de ani în urma unei suferințe îndelungate. Recunoscut ca o figură centrală a politicii externe americane post-Război Rece, el a contribuit la extinderea NATO, la relațiile post-sovietice și la dialogul strategic cu India, scrie The Guardian.

Talbott a studiat la Yale și Oxford, acolo unde a fost coleg cu Bill Clinton. În timp ce se afla la universitatea britanică, după ce a făcut un stagiu de practică pentru Time la Moscova, revista i-a cerut lui Talbott să ajute la traducerea memoriilor lui Nikita Hrușciov, fostul prim-secretar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

După 21 de ani petrecuți la publicația Time, unde s-a concentrat pe relațiile sovieto-americane și a deținut funcții precum șef al biroului de la Washington și editorialist specializat în afaceri externe, s-a alăturat administrației Clinton.

Talbott s-a alăturat Departamentului de Stat al SUA în 1994 și a devenit rapid secretar de stat adjunct. În acest rol, a fost arhitectul abordării administrației față de Rusia și alte foste țări sovietice și a condus negocierile dintre SUA și India după testele nucleare ale acesteia din 1998.

A fost președintele Brookings Institution, unul dintre cele mai importante think tank-uri din SUA, din 2002 până în 2017. În această perioadă, a prezidat și consiliul de politică externă al Departamentului de Stat al SUA.

Fostul diplomat american a avut o legătură strânsă cu România, fiind unul dintre principalii arhitecți ai Parteneriatului Strategic România – Statele Unite și un susținător activ al țării noastre în NATO. În calitate de secretar de stat adjunct al SUA în administrația Bill Clinton, a jucat un rol esențial în conceperea și semnarea Parteneriatului Strategic bilateral, lansat oficial odată cu vizita președintelui Clinton la București în iulie 1997.

De asemenea, acesta a militat constant pentru extinderea Alianței Nord-Atlantice în Europa de Est. Deși România nu a fost inclusă în primul val de extindere din 1997, Talbott a susținut menținerea „ușilor deschise” și a numit România „un aspirant credibil pentru aderarea la NATO”.

Înainte de cariera diplomatică, pe când era jurnalist la revista Time, a vizitat România și i-a luat un interviu liderului comunist Nicolae Ceaușescu.