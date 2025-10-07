Prima pagină » Actualitate » „Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă

„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă

07 oct. 2025, 09:16, Actualitate
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce pensie primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă / Sursa FOTO: bzi

La 92 de ani, Maria Cucu, din Bârlad, mai găsește sprijin doar în nepoți și credința ortodoxă. O viață întreagă a muncit la fabrica de confecții din localitate, unde a lucrat 25 de ani „în halat și în furou”, așa cum spune ea, pentru că „tare cald mai era”.

Din munca ei cinstită, femeia primește acum o pensie de 1.627 de lei, la care se adaugă 858 de lei ca văduvă de veteran și 400 de lei pentru perioada de refugiu din timpul războiului.

„Făceam cămăși, halate, ne plăteau la bucată”

De curând, însă, bătrâna a rămas uimită când a văzut că statul i-a luat bani din pensie.

„Și din aceștia mi-a mai luat Bolojan 82 de lei, deși pensiile adunate sunt sub 3.000 de lei și nu trebuiau impozitate. Lacomi! Mi-au luat până și din pensia de la confecții vreo 5 lei. Dar, ce e pe haram, haram se duce! Asta trebuie să înțeleagă premierul”, spune Maria, cu glas amar, într-o declarație pentru vremeanoua.ro.

Bătrâna își amintește cu drag, dar și cu un strop de mândrie, anii petrecuți în fabrica de confecții: „Am lucrat 25 de ani. Făceam cămăși, halate, ne plăteau la bucată, 5 bani buzunarul, de exemplu, și tot așa. Primeam avans și lichidare și aveam bani pentru copilași. Eram foarte mulțumită și bucuroasă!”.

Viața nu i-a fost ușoară. Soțul ei, dulgher la Constructorul Bârlad, a rămas nevăzător după un accident de muncă. Cu lacrimi în ochi, Maria povestește cum a semnat, în 1975, o declarație prin care promitea că nu îl va părăsi niciodată, pentru ca medicii să accepte să-l opereze.

„Domnule profesor, eu am doi copii. Unul intrase la Bacalaureat, iar fata era la Liceul Sanitar. Eu nu-l părăsesc dacă va rămâne orb!”, i-a spus atunci medicului Petre Vancea, renumitul oftalmolog de la Iași.

Durerea cea mai grea a venit, însă, mai târziu. Ambii copii ai Mariei au murit – fiica, Doina, biochimist la Centrul de Transfuzii din Bârlad, s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani, iar fiul, Cornel, militar de carieră la Roman, la 69 de ani.

„Pentru mine, viața s-a terminat demult. Mi-am pierdut soțul, apoi copiii. Corneluș, mândria mea, s-a dus în somn! Ce rost mai are să trăiesc? Stau nopțile și nu dorm, cu pozele lor în față, și vorbesc cu ei. Am noroc de nepoți și de ginere. Tare îmi mai plânge sufletul, că ai mei copii s-au dus. Tare ascultători au mai fost și iată că am ajuns să îi îngrop eu, nu ei pe mine”, spune femeia printre suspine.

„Seara stau în fața pozelor lor și mă uit la ce au fost copilașii mei. Am o candelă mare, mare, care face lumină între cele poze și vorbesc cu ei: «Doină, mamă! Cornel, mamă! Ce mă fac eu fără voi?!» Îmi este foarte greu. Ce mă face să merg mai departe sunt cei patru nepoți”, mai adaugă bătrâna.

„Cădeau bombele din cer ca ploaia”

Maria s-a născut în 1933 și își amintește perfect anii războiului – „Am fost în refugiu la Roșiori de Vede, în județul Teleorman. În război a fost foarte greu. Când am plecat, am mers numai noaptea. Din cer curgeau bombele de parcă ploua. Am mers până la Roșiori cu vagonul de marfă și de acolo cu căruțele. Ne-au băgat în casele oamenilor cu forța. De aceea s-au purtat urât cu noi, ne ziceau că suntem din Rusia, că am venit să le luăm averile”.

Statutul de refugiat i-a adus mai târziu o mică pensie de 400 de lei, pe care a reușit s-o obțină abia după 2014, cu ajutorul unor profesoare întâlnite întâmplător într-un tren.

„Am găsit toate documentele și după aceea am obținut pensia. Eu am și o memorie bună, știam toate datele. I-am ajutat și pe frații mei să obțină pensia de refugiat. Pe unul dintre ei l-am convins greu, nu voia, că se rușina de fete. I-am spus: «Meluță, pe fetele tale le-au mâncat păduchii și ploșnițele sau pe noi?» Așa l-am convins!”, povestește femeia zâmbind.

În prezent, Maria locuiește în casa fiicei sale, lângă biserica pe stil vechi din Bârlad, alături de ginerele care o ajută cu treburile casei. În ciuda durerilor și a neajunsurilor, femeia nu se plânge pentru ea – „Dumnezeu m-a ținut până la 92 de ani. Nu știu de ce, dar poate pentru rugăciunile copiilor mei din cer”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Unele perioade nu aduc vechime în muncă. Ce ani nu se iau în calcul pentru PENSIE

Peste o jumătate de milion de români rămași fără asigurări medicale sunt CONDAMNAȚI la o viață fără prevenție și tratament. Președintele pacienților: „Nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri”

Citește și

POLITICĂ Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
11:20
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
ACTUALITATE Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
11:20
Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
ACTUALITATE Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
11:06
Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
EXTERNE Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
10:56
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
COD ROȘU Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”
10:48
Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”
POLITICĂ Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „
10:40
Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un economist explică cum ar putea trece interzicerea cumulului pensie-salariu de CCR: „Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent”
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
O femeie a murit în urma coliziunii dintre o ambulanță și un autoturism pe DN1, în Cluj. Cinci persoane au ajuns la spital
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
👉 Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Lia: „ O să o cucerească și apoi o să vadă toată lumea cine e Ahmed” Concurenta din „Casa Iubirii” nu are încredere în colegul ei. Crede că își va da masca jos după ce îi va câștiga inima Veronicăi: „Parcă nu e el”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat bicicleta?