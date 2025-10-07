Peste o jumătate de milion de români rămași fără asigurări medicale sunt CONDAMNAȚI la o viață fără prevenție și tratament. Președintele pacienților: „Nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri”

Vasile Barbu – președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților – a vorbit, într-un interviu acordat Gândul, despre soarta a peste o jumătate de milion de români care nu mai au asigurare de sănătate, începând din 1 septembrie 2025. Coasigurații sunt acele persoane – soț/soție/părinți fără venituri – care s-au aflat în întreținerea unei persoane asigurate și care până acum au fost scutite de la plata contribuției pentru sănătate.

Președintele Pacienților susține că, fără protecția unei asigurări medicale, acești oameni sunt automat condamnați să piardă șansa de a se trata într-un mod adecvat problemei de sănătate pe care o au, fiind excluși din sistemul clasic de prevenție și tratament.

Schimbările din sănătate pot să reducă speranța de viață a persoanei

În plus, în asemenea circumstanțe, pacienții lăsați fără asigurări medicale riscă să ajungă la spital doar în situația în care sunt grav bolnavi sau în unitățile de primiri-urgențe, acolo unde valul de persoane este și așa unul uriaș.

Din 1 septembrie, dacă aceștia vor să beneficieze în continuare de servicii de sănătate în sistemul public trebuie să depună o declarație la ANAF și să plătească 2.430 de lei pe an. Suma poate fi achitată în două etape: un sfert la momentul completării formularului, iar restul până în luna mai a anului viitor.

„Nu se condiționează accesul la servicii medicale pe problema banilor”

Vasile Barbu susține că serviciile medicale țin de viața pacientului și în aceste condiții pot să reducă speranța de viață a persoanei și implicit dreptul la viață.

„Tot în lege spune – avem și Carta Europeană a Drepturilor Pacienților – în care este menționat că nu se condiționează accesul la servicii medicale pe problema banilor. Sunt servicii esențiale care țin de viața pacientului, țin de sănătatea și de complicațiile unei afecțiuni și pot să reducă speranța de viață a persoanei.

Și atunci statul trebuie să vină cu programe de sănătate publică, încât să acopere și această categorie de oameni care la o anumită vârstă nu au pensie, nu au venituri, pentru că au avut la vremea respectivă o lege care dădea dreptul să fie coasigurați. Și această persoană este acum lipsită de drepturi, fiind pusă într-o situație limită, deoarece nu are nici venituri și nici servicii medicale. ”

„Vorbim despre o limitare care le-a întrerupt practic actul medical”

Vasile Barbu mărturisește că, prin aceste prevederi, oamenilor li se limitează dreptul la unele servicii medicale de care ar trebui să beneficieze, conform Constituției, dar și în virtutea drepturilor europene ale pacienților.

„Toate aceste persoane s-au trezit acum că nu mai sunt asigurate, deci că nu mai pot să aibă acces la control medical sau evidență la recuperarea medicală. Vorbim despre o limitare care le-a întrerupt practic actul medical. Au rămas pur și simplu fără asigurare, pentru că nu au bani să plătească asigurarea. Mulți dintre ei nu au nici bani de drum să meargă până la medic. După cum știți, nu toți au medici pe toate specialitățile în localitatea lor și trebuie să meargă 50 – 100 de km distanță să-și rezolve problema.

Stiți foarte bine că nu avem o distribuire echitabilă a specialiștilor, mai ales pentru anumite afecțiuni și atunci trebuie să se deplaseze. Dar, așa cum v-am spus, n-au bani de deplasare. Dacă ne uităm în Constituție, scrie foarte clar că România este stat democratic și social.

Deci, în mod normal, România trebuie să aplice politici sociale – inclusiv în domeniul sănătății și în domeniul asistenței sociale – în domeniul învățământului etc. Iată că, pe serviciile de sănătate – cele mai importante după cele sociale – a fost pur și simplu eliminat acest aspect de la o categorie care are mare nevoie de servicii medicale.”

„Și așa la noi există un fenomen cultural, dacă vreți, în ceea ce privește accesarea serviciilor medicale”

Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților a vorbit și despre repercusiunile acestei decizii care va schimba destinul multor oameni rămași fără protecție medicală.

„Care va fi consecința? – Sunt oameni care nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri. Și așa la noi există un fenomen cultural, dacă vreți, în ceea ce privește accesarea serviciilor medicale. Mergem la medic când ne doare foarte rău sau când nu mai putem. Mergem deja când boala se complică. În această fază, costurile cu îngrijirea de sănătate și cu cea socială cresc foarte mult, pentru că nu venim să abordăm precoce fenomenul.

Degeaba facem noi – organizațiile de pacienți, societățile medicale profesionale – apel pentru complierea pacienților la servicii medicale, adică pentru aducerea pacientului la timp, inclusiv pentru servicii preventive medicale și la screening-uri medicale. Pesta asta, statul vine cu o măsură care nu face altceva decât să anuleze tot ceea ce facem noi și mai mult încurajează sau favorizează acest fenomen, încât omul zice păi, « n-am bani să merg la medic, n-am bani să accesez un serviciu medical. »

Mai mult, mă trezesc că la spital nu am ambulatoriu sau nu am medic pe o anumită specialitate și trebuie să mă duc la privat. La privat, marea majoritate a medicilor nu au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate decât pe anumite specialități medicale. Și atunci mă trezesc că trebuie să plătesc 500 sau 600 de lei pe o consultație. Închipuiți- vă că, de multe ori, chiar și asigurat există riscul să nu ai acces la servicii medicale. Și atunci omul zice «plătesc asigurarea degeaba, mai bine n-o plătesc. Mai bine mă duc și plătesc din privat». Asta nu este corect, pentru că atunci ești condiționat de bani.”

„Tendința este de a se mări numărul de pacienți care vor umple pe secțiile de primiri urgențe”

Interlocutorul Gândul a mai punctat și faptul că toate aceste schimbări în legătură cu asigurările medicale vor reprezenta un „cartof fierbinte” în sistemul medical de primiri – urgențe și în peisajul sănătății din România.

În plus, Vasile Barbu susține că spitalele din țară au început să se umple de oameni care vin să ceară ajutor și care nu mai pot merge la medicul de familie, fiind rămași fără acces la serviciile medicale de bază.

„Nu se duc nicăieri altundeva decât în unitatea de primiri urgențe. Avem în Moldova și în partea de sud, în Constanța, situații în care oamenii au dat buzna la unitățile de primiri – urgențe – acolo unde indiferent că ești asigurat, că nu ești asigurat – primești servicii medicale. Ce facem însă? – Toate aceste investigații duc în lanț la cheltuieli, la timp ocupat din programul pentru cazuri de urgențe ale personalului din unitățile de primiri urgențe.

Aveam deja probleme serioase cu timpii de așteptare în aceste unități, iar acum venim și încărcăm aceste servicii medicale și cu alte sarcini. Ca să concluzionez, este foarte greu de estimat ce se va întâmpla în perioada următoare, dar tendința este de a se mări numărul de pacienți care vor umple pe secțiile de primiri- urgențe.”

„Cineva a propus și a susținut o asemenea gogomănie, fără ca cineva să verifice dacă această soluție este viabilă”

Vasile Barbu – președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților – reclamă faptul că nu s-a făcut un studiu de impact care să certifice necesitatea aplicării acestei măsuri în domeniul sănătății.

„Nu a făcut nimeni – am vorbit inclusiv cu specialiști din Ministerul Sănătății – un studiu de impact în ceea privește aplicarea acestei măsuri. Măsura a fost luată, după ce o persoană din cadrul Guvernului sau din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a propus și a susținut o asemenea gogomănie, fără ca cineva să verifice dacă această soluție este viabilă.

Și mai ales dacă citim Legea Drepturilor pacienților – dacă citim Carta Europeană a Drepturilor Pacientului – vom constata că această măsură, într-un timp atât de scurt, fără o pregătire prealabilă și pentru crearea unei posibilități reale ca omul să aibă acces direct la un serviciu medical este, pentru unii dintre ei, o condamnare„, a conchis Vasile Barbu.

Bolojan, sfidare totală la adresa categoriilor speciale, obligate la plata CASS

Premierul Ilie Bolojan a precizat, referitor la eliminarea scutirii de CASS pentru categoriile speciale, cum ar fi părinții aflați în concediu de creștere a copilului sau veteranii de război că „fiecare om care beneficiază de un serviciu de sănătate trebuie să contribuie.”

„Am fost niște oameni foarte largi la mână și am dat multe scutiri în acești 10-15 ani. Am ajuns în situația în care la CNAS să plătească 6,3 milioane de contributori și să beneficieze 16,5 milioane. Nu funcționează un astfel de sistem. Și a trebuit să eliminăm aceste scutiri date la multe categorii sociale. (…)

Dar nu poți să ai pretenția ca sistemul să funcționeze bine și noi să dăm scutiri în cascadă. Eram una din țările europene în care aveam un fel de sistem de taxare de tip anglo-saxone, în unele zone abordări sociale de tip nordic, și comportamente de plată de tip balcanic”, a declarat Bolojan la Antena 3.

Ioana Dogioiu, preocupată și ea de soarta sistemului de sănătate. Pacienții, rămași în bătaia bolii

La rândul său, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, îmbrățișează aceeași opinie ca și șeful ei, premierul Bolojan. Cei doi sunt preocupați de plata către sistemul de sănătate și mai puțin de soarta omului, a pacientului, care rămâne practic în bătaia bolii.

„Trebuie să discutăm dacă este corect și dacă este necesar. Din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al Guvernului, așa cum a explicat domnul premier Ilie Bolojan, până la urmă, orice persoană care folosește sistemul de sănătate plătește pentru sistemul de sănătate”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Guvernului la B1 Tv.

