Bolojan nu exclude un guvern minoritar, dar „nu este de dorit”: „Orice fel de scandal gratuit în coaliție are un cost”

Ilie Bolojan nu exclude un guvern minoritar, însă consideră că „nu este de dorit”. Declaraţia a fost făcută marţi dimineaţă în cadrul unui interviu pentru RFI.

Premierul i-a acuzat pe social-democrații că „dacă am fi respectat protocolul şi programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate”.

„Nu poţi să ai dezvoltare, politici predictibile, dacă nu ai stabilitate în coaliție. Nu e foarte comod să ai patru partide în coaliție, dintre care unele vor să joace și rolul opoziției din interior. Într-o situație de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla, dar este de dorit să avem stabilitate politică și comportamente responsabile ale partidelor politice. O parte dintre indicatorii după care agențiile de rating, precum Fitch, acordă ratingul ţării noastre țin de stabilitatea guvernării. Orice fel de scandal gratuit în coaliție, doar pentru a te promova intern, are un cost, pe care cetățenii îl plătesc direct sau indirect”.

Totuşi, nu este „o ipoteză”, mai ales că „are un cost”.

„Nu am vrut să spun că asta este o ipoteză. Atunci când apar crize politice, în situații de de parlament pulverizat, guvernarea poate funcționa și minoritar, dar acest lucru nu este de dorit și nu încurajez o astfel de situație. Orice fel de scandal gratuit în coaliție, doar pentru a te promova intern, are un cost, pe care cetățenii îl plătesc direct sau indirect. Este o problemă de politici responsabile. Nu poţi cheltui ce nu ai și nu poţi cheltui fonduri în zone care nu aduc un avantaj țării. Indiferent cum modifici un protocol, problema sunt oamenii care trebuie să îl respecte. Este vorba de responsabilitate şi seriozitate. Nu cred că o modificare de protocol schimbă lucrurile”, a mai spus premierul Bolojan.

