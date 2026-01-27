Prima pagină » Actualitate » Bolojan nu exclude un guvern minoritar, dar „nu este de dorit”: „Orice fel de scandal gratuit în coaliție are un cost”

Bolojan nu exclude un guvern minoritar, dar „nu este de dorit”: „Orice fel de scandal gratuit în coaliție are un cost”

Luiza Dobrescu
27 ian. 2026, 10:20, Actualitate

Ilie Bolojan nu exclude un guvern minoritar, însă consideră că „nu este de dorit”. Declaraţia a fost făcută marţi dimineaţă în cadrul unui interviu pentru RFI. 

Premierul i-a acuzat pe social-democrații că „dacă am fi respectat protocolul şi programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate”.

„Nu poţi să ai dezvoltare, politici predictibile, dacă nu ai stabilitate în coaliție. Nu e foarte comod să ai patru partide în coaliție, dintre care unele vor să joace și rolul opoziției din interior. Într-o situație de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla, dar este de dorit să avem stabilitate politică și comportamente responsabile ale partidelor politice.

O parte dintre indicatorii după care agențiile de rating, precum Fitch, acordă ratingul ţării noastre țin de stabilitatea guvernării. Orice fel de scandal gratuit în coaliție, doar pentru a te promova intern, are un cost, pe care cetățenii îl plătesc direct sau indirect”. 

Totuşi, nu este „o ipoteză”, mai ales că „are un cost”.

„Nu am vrut să spun că asta este o ipoteză. Atunci când apar crize politice, în situații de de parlament pulverizat, guvernarea poate funcționa și minoritar, dar acest lucru nu este de dorit și nu încurajez o astfel de situație.

 Orice fel de scandal gratuit în coaliție, doar pentru a te promova intern, are un cost, pe care cetățenii îl plătesc direct sau indirect.

Este o problemă de politici responsabile. Nu poţi cheltui ce nu ai și nu poţi cheltui fonduri în zone care nu aduc un avantaj țării.

Indiferent cum modifici un protocol, problema sunt oamenii care trebuie să îl respecte. Este vorba de responsabilitate şi seriozitate. Nu cred că o modificare de protocol schimbă lucrurile”, a mai spus premierul Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan ar vota „Da” dacă ar fi referendum cu tema unirii României cu Republica Moldova

Bolojan se foloseşte de absorbţia banilor din PNRR ca să facă evaluarea miniştrilor din cabinet

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”
11:14
Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”
LEGE Cine ar putea scăpa de plata întreținerii. Ce arată o nouă propunere de lege
11:11
Cine ar putea scăpa de plata întreținerii. Ce arată o nouă propunere de lege
ULTIMA ORĂ Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
11:10
Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
ULTIMA ORĂ Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar
11:02
Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar
ECONOMIE Se dau bani pentru o anumită categorie de români. Se face plata în conturi
10:45
Se dau bani pentru o anumită categorie de români. Se face plata în conturi
TEHNOLOGIE Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
10:36
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre abur și fum?
FLASH NEWS „Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord
11:16
„Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord
CINEMA De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”
11:06
De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”
SPORT Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
11:02
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
FLASH NEWS Parlamentarii francezi au adoptat proiectul de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Macron spune că „pasul este major”
10:54
Parlamentarii francezi au adoptat proiectul de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Macron spune că „pasul este major”
AUTO Mașinile hibride preferate de europeni în 2025. Cum a evoluat piața auto în ultimul an
10:49
Mașinile hibride preferate de europeni în 2025. Cum a evoluat piața auto în ultimul an
Gândul de Vreme Cât mai durează ploile și când revin zăpezile. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:48
Cât mai durează ploile și când revin zăpezile. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe