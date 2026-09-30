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Fostul președinte Traian Băsescu descifrează mesajul lui Nicușor Dan: „Șeful statului nu este de acord cu alegerile anticipate”

Olga Borșcevschi
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Fostul preşedinte Traian Băsescu susține că afirmaţiile repetate ale preşedinteui Nicuşor Dan cu privire la faptul că alegerile anticipate nu reprezintă o soluţie pentru România i-au încurajat pe unii parlamentari să nu voteze guvernul propus de Siegfried Mureşan. „Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele”, spune Băsescu.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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„Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele, ceea ce a stimulat pe toţi cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze Guvernul Mureşan”, a declarat Traian Băsescu, miercuri seară, la B1.

El spune că îi „este greu” să înţeleagă de ce Nicușor Dan nu susţine ideea alegerilor anticipate.

„Nici eu nu am fost, până de curând, adeptul soluţiei cu alegerile anticipate, tocmai datorită dificultăţilor mecanismului şi a timpului îndelungat. Dar este evident că nu avem altă soluţie (…) decât prin noi alegeri”, precizează Băsescu.

Fostul președinte mai spune că, atunci când Mihai Tudose a fost propus premier, Siegfried Mureşan a fost de asemenea propus pentru această funcţie.

Nicușor Dan anunță noi consultări cu partidele – luni, la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru, el afirmând că luni după-amiază va face şi o nouă desemnare de premier. Șeful statului a mai a cerut partidelor ca în acest timp să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină cu soluţii care să poată să treacă. (Mai multe detalii AICI)

Guvernul Siegfried Mureșan a picat în Parlament cu 182 de voturi

Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”. Doar 197 de voturi au fost exprimate de către parlamentari, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestire.

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