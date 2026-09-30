Fostul preşedinte Traian Băsescu susține că afirmaţiile repetate ale preşedinteui Nicuşor Dan cu privire la faptul că alegerile anticipate nu reprezintă o soluţie pentru România i-au încurajat pe unii parlamentari să nu voteze guvernul propus de Siegfried Mureşan. „Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele”, spune Băsescu.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

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„Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele, ceea ce a stimulat pe toţi cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze Guvernul Mureşan”, a declarat Traian Băsescu, miercuri seară, la B1.

El spune că îi „este greu” să înţeleagă de ce Nicușor Dan nu susţine ideea alegerilor anticipate.

„Nici eu nu am fost, până de curând, adeptul soluţiei cu alegerile anticipate, tocmai datorită dificultăţilor mecanismului şi a timpului îndelungat. Dar este evident că nu avem altă soluţie (…) decât prin noi alegeri”, precizează Băsescu.

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