Prim-ministrul Andy Burnham consideră că Iranul este în spatele incidentului de securitate de la baza aeriană RAF Fairford. Inițial, anchetatorii au luat în calcul mai multe piste, inclusiv o operațiune coordonată de Rusia, dar atenția s-a mutat ulterior asupra Teheranului.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, poliția a intervenit în localitatea Whelford, învecinată cu baza militară britanică, după un apel care semnala trei vehicule suspecte. La acel moment, cinci cetățeni britanici cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani au fost arestați și bănuiți că plănuiau un atentat terorist. Geniștii nu au descoperit explozibili, însă vehiculele conțineau o cantitate semnificativă de benzină.

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Baza aeriană RAF Fairford din sud-vestul Angliei este un nod cheie pentru aviația Statelor Unite în Europa deoarece găzduiește bombardierele grele americane B-1 și B-52 folosite direct în conflictul militar cu Iranul. Anterior, în luna iulie, Gardienii Revoluției din Iran au avertizat explicit Marea Britanie că orice bază militară utilizată pentru a lansa atacuri împotriva teritoriului iranian va deveni o țintă legitimă.

„Există indicii puternice că Iranul a jucat un rol în ceea ce s-a întâmplat în weekend la RAF Fairford”, a declarat Andy Burnham pentru BBC, dar nu a oferit mai multe detalii.

Afirmațiile premierului britanic vin după ce s-a aflat că unul dintre cei cinci bărbați implicați a sunat personal la autorități înainte ca aceștia să fie arestați.

Întrebat de ce suspecții au fost eliberați pe cauțiune, o decizie contestată vehement și de Donald Trump, premierul britanic a insistat că cei cinci bărbați sunt supuși „celor mai stricte condiții posibile de eliberare pe cauțiune” și a adăugat faptul că autoritățile britanice „au această situație sub cel mai strict control”.

„Cred că ne leagă de realitatea de aici, și anume că avem de-a face cu elemente din lume, cum este cazul Iranului, de exemplu, care au amenințat deschis că vor ataca interesele americane la nivel global”, a precizat secretarul de stat Marco Rubio luni într-un interviu pentru Fox News.

Pe de altă parte, ambasada Iranului la Londra a emis o declarație prin care respinge categoric orice implicare. Diplomații iranieni au condamnat ceea ce au numit „speculații nefondate și răuvoitoare” apărute în presa și în discursul politic britanic.

„Ambasada Republicii Islamice Iran la Londra respinge categoric și condamnă cu fermitate recentele speculații nefondate și rău intenționate publicate de unele persoane și instituții media britanice care încearcă să lege Iranul de arestarea a cinci suspecți în vecinătatea bazei RAF Fairford”, se arată pe site-ul instituției. „Circulația unor astfel de speculații fabricate, în special în urma actelor criminale de agresiune comise de Statele Unite și regimul israelian împotriva poporului iranian, nu va servi altui scop decât să alimenteze propaganda iranofobiei în Regatul Unit”, se precizează în continuarea comunicatului de pe site-ul ambasadei iraniene la Londra.

Cu toate acestea, ancheta condusă de poliția antiteroristă britanică este în plină desfășurare pentru a stabili exact cum au fost recrutați suspecții și care era planul lor final.