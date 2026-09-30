Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că președintele Nicușor Dan ar putea merge chiar „mai departe decât nea Nicu” prin refuzul alegerilor anticipate și prin intenția de a face o nouă desemnare pentru funcția de premier. Reacția gazetarului vine după ce șeful statului a anunțat că va continua consultările cu partidele și va desemna un nou candidat pentru Palatul Victoria luni, în ciuda blocajului parlamentar. CTP consideră că această strategie riscă să adâncească neîncrederea românilor în vot și în mecanismele democratice și acuză clasa politică de încercarea de a evita o confruntare directă cu electoratul. Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament, cu 182 voturi ”pentru” și 15 ”împotriva”. După votul din Parlament, următoarea decizie îi aparține președintelui Nicușor Dan.

Președintele statului este acuzat de subminarea procesului electoral democratic

Cristian Tudor Popescu susține că decizia președintelui Nicușor Dan de a refuza alegerile anticipate poate fi privită ca o „a doua anulare de alegeri”, după anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024. Gazetarul consideră că această decizie afectează încrederea românilor în instituția prezidențială și, mai ales, în vot, pe care îl consideră unul dintre principalele instrumente ale democrației.

„Ce face acum președintele Dan este văzut de mulți ca o a doua anulare de alegeri, prima fiind în decembrie 2024. După ce a discreditat funcția prezidențială, dl Dan năruie încrederea cetățenilor, câtă mai e, și în instituția fundamentală a democrației – Votul”, a scris pe Facebook gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Comparația cu regimul comunist arată degradarea discursului public despre alegeri

Cristian Tudor Popescu a adăugatcă nici măcar Nicolae Ceaușescu nu ar fi prezentat alegerile drept ceva „rău”, deși, în opinia sa, regimul comunist a golit scrutinurile de conținut democratic. Gazetarul face apoi o paralelă cu Rusia condusă de Vladimir Putin, unde au loc în continuare alegeri, chiar dacă le consideră profund afectate de modul în care sunt organizate. În ceea ce îl privește pe Donald Trump, CTP afirmă că acesta ar fi încercat să influențeze alegătorii prin stimulente financiare, dar nu ar fi urmărit eliminarea alegerilor.

„Că alegerile „sunt rele”, n-a spus nici măcar Ceaușescu. Le-a eviscerat, dar nu le-a interzis. Până și în Rusia lui Putin au loc alegeri, așa mutilate cum sunt. Trump a propus americanilor o șpagă de 5.000 $ per căciulă, ca să voteze ce vrea el, dar nu a îndrăznit să suprime alegerile din noiembrie”, a menționat Cristian Tudor Popescu.

Frica de confruntare cu cetățenii domină actuala scenă politică

Cristian Tudor Popescu a mai menționat că președintele Nicușor Dan ar răspunde, prin deciziile sale, dorinței clasei politice de a evita confruntarea directă cu alegătorii. Gazetarul consideră că politicienii nu își mai doresc să treacă prin campanii electorale și să fie nevoiți să își convingă alegătorii pentru a obține din nou voturile acestora. CTP compară această situație cu perioada comunistă, când membrii nomenclaturii erau numiți și revocați din funcții de către Partid, fără să depindă de votul cetățenilor.

„Președintele Dan răspunde astfel dorinței nemărturisite a membrilor menajeriei politice de a nu mai fi târnosiți prin alegeri. Să nu mai fie nevoiți să facă băi murdare de mulțime, să se pupe cu amărăștenii, să le mângâie odraslele pe cap, să se canonească să-i mintă frumos. Au nostalgia nomenclaturiștilor de dinainte de `89, care erau puși în funcții de către Partid și dați jos tot de Partid”, a declarat gazetarul Cristian Tudor Popescu.

CTP: „Ar înrăutăți-o (situația economică a țării) mai rău decât un guvern cu Grindeanu în frunte?”

Cristian Tudor Popescu pune sub semnul întrebării argumentul președintelui Nicușor Dan potrivit căruia alegerile anticipate ar putea agrava situația economică a României. Gazetarul se întreabă dacă această deteriorare ar fi mai gravă decât cea care ar putea apărea în cazul unui Guvern condus de Sorin Grindeanu.

CTP critică și ideea potrivit căreia o eventuală guvernare PSD-AUR ar trebui lăsată să demonstreze dacă cele două partide pot redresa situația țării. Acesta consideră că un astfel de scenariu nu ar duce la rezolvarea problemelor economice și sociale, ci ar putea permite acestor formațiuni să își consolideze controlul asupra instituțiilor statului. Gazetarul avertizează că, în acest scenariu, probleme precum prețurile, șomajul și serviciile medicale nu ar fi rezolvate, iar eventualele proteste ar putea fi reprimate.

„Zice președintele că alegerile anticipate ar înrăutăți și mai mult situația economică a țării. Întrebare: Ar înrăutăți-o mai rău decât un guvern cu Grindeanu în frunte?

• Bântuie ideea că ar fi bine să guverneze PSD-AUR, ca să-și demonstreze incompetența în a redresa țara. Eroare: PSD-AUR nu au de gând să facă ceva pentru populime; ajungând la guvernare, vor lua sub control strâns serviciile secrete, Jandarmeria, Poliția, Armata, Justiția, care abia așteaptă. În acest fel, nu vor scădea prețurile, nici șomajul, nu vor îmbunătăți serviciile de sănătate, dar vor urmări și înăbuși brutal orice manifestație de protest. E și asta o soluție, nu?”, a scris CTP.

CTP spune că Nicușor Dan a mers pe deviza „Pace, pace între dobitoace!”

Cristian Tudor Popescu abordează și situația lui Călin Georgescu. El susține că, în cazul în care acesta ar rămâne în închisoare pentru o perioadă îndelungată sau ar muri, AUR ar putea transforma situația într-un instrument politic pentru mobilizarea susținătorilor și atragerea voturilor asociate lui Georgescu.

În ceea ce privește următoarele acțiuni ale lui Nicușor Dan, gazetarul sugerează, într-o formulare ironică, faptul că președintele ar putea continua aceeași strategie pe care a adoptat-o până acum, încercând să mențină un echilibru între forțele politice și să evite o confruntare directă cu acestea.

„• Dacă Georgescu e conservat în pușcărie pe termen lung, sau, Dumnezeilă ferește!, o mierlește, Simion-AUR vor lupta eroic pentru eliberarea sa, ori îi vor organiza funeralii de nivelul celor puse la cale în anii `30 pentru legionarii Moța și Marin, întorși morți din războiul spaniol. Astfel, AUR trage nădejde să sifoneze voturile marelui mucenic.

• Ce va face N. Dan în continuare? Ce-a făcut și până acum, sub deviza: „Pace, pace, pace între dobitoace!”, insinuând că el este oierul, nu un berbec oarecare”, a mai menționat CTP.

Blocajul parlamentar și lipsa unei majorități de 233 de voturi amplifică tensiunile economice

Criza politică actuală se suprapune peste negocierile dificile din Parlament, unde pentru învestirea unui Executiv cu puteri depline este necesar sprijinul a cel puțin 233 de deputați și senatori. În timp ce partidele din coaliție adună doar 170 de mandate, scenariul anticipatelor a fost invocat pe fondul costurilor de circa 120 de milioane de euro suportate de stat pentru organizarea unui scrutin național.

Totodată, agenția Standard & Poor’s menține evaluarea României la nivelul BBB- cu perspectivă negativă, ultima treaptă recomandată investițiilor, iar analiștii avertizează că o prelungire a instabilității riscă să declanșeze o retrogradare direct în categoria nerecomandată plasamentelor.

După eșecul lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan este singurul care poate decide dacă se ajunge la alegeri anticipate, conform articolului 89 din Constituția României. Legea prevede că Nicușor Dan poate dizolva Parlamentul dacă au trecut 60 de zile de la prima solicitare de învestitură, ceea ce s-a întâmplat cu Adrian Veștea (peste 100 de zile de la propunerea lui), și dacă parlamentarii au respins cel puțin două propuneri de premier, criteriu îndeplinit după ce nici Siegfried Mureșan nu a obținut majoritatea.

Constituția României dă verde alegerilor anticipate

Potrivit articolului 89, alineatul (1) din Constituția României, Parlamentul poate fi dizolvat de președinte dacă, în termen de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură, Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului și sunt respinse cel puțin două solicitări de învestitură. Înainte de dizolvare, președintele trebuie să consulte președinții celor două Camere și liderii grupurilor parlamentare. Alineatul (2) spune că în cursul lui an, Parlamentul poate fi dizolvat doar o singură dată. De asemenea, Parlamentul nu poate să fie dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui României, în acest caz Nicușor Dan și nici în timpul stării de razboi, mobilizare, asediu sau de urgență.

„Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului

(1) După consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă”, conform Constituției.