Bolojan: România plătește 11 miliarde de euro pe dobânzi în 2025, cât autostrada Moldovei

România va plăti în 2025 dobânzi în valoare de 11 mld. euro, a declarat premierul Ilie Bolojan la Antena 3. El a adăugat că dobânzile plătite la datoria publică a României valorează cât Autostrada Moldovei.

„Doar anul acesta România va plăti dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Înseamnă Autostrada Moldovei. A7 costă 11 miliarde de euro. Doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei. Tot programul Anghel Saligny, contractele semnate au fost 55 de miliarde de lei, deci 11 miliarde de euro. Nu mai putem merge așa”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 3

Datele Ministerului de Finanțe de la 7 luni din 2025 arată că guvernul a cheltuit cu dobânzile 32 mld. lei, adică peste 6 mld. euro. Creșterea față de anul precedent este de 45% la aceste cheltuieli, pe măsură ce datoria publică a crescut, iar, în mod automat, cheltuielile cu dobânzile la această datorie s-au majorat.

În egală măsură, guvernul are de plătit mai multe datorii ajunse la scadență. Astfel, este nevoit să contracteze noi împrumuturi, dar la dobânzi mai mari, pentru că prețul banilor din ultimii ani a crescut de la 4-5% în 2021 la 7-8% în 2024-2024.

Bolojan a mai adăugat că, în acest ritm de creștere a cheltuielilor – pentru că nu numai cheltuielile cu dobânzile cresc – statul poate ajunge să nu mai poată plăti pensii sau salarii bugetare.

„România are unul dintre cele mai scăzute sisteme de impozitare, trebuia să creștem veniturile. Pe această componentă trebuie să le și încasăm, asta nu am reușit în acești ani. Apoi trebuie să scădem cheltuieli. Nu se poate de pe o zi pe alta. Nu lucrezi pe zone mici unde impactul e nesemnficativ. Trebuie să lucrezi pe blocuri mari. Un bloc mare e administrația publică locală din România”, a mai spus Bolojan.