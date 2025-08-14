Bolojan se întâlnește joi cu Asociația Comunelor din România/”Dacă dialogul la nivel național va eșua, vom sesiza CNCD, precum și organismele europene”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește joi, la ora 10.00, cu reprezentanții ACoR (Asociația Comunelor din România), la Palatul Victoria.

Ordinea de zi a întâlnirii de joi, de la Guvern, dintre premierul Ilie Bolojan și cei ai ACoR, va avea ca temă „stoparea subfinanțării sistematice și respectarea autonomiei locale”, anunță președintele ACoR, Emil Drăghici, într-un document transmis presei.

„Dacă dialogul la nivel național va eșua, ne vom exercita dreptul de a apăra interesele legitime ale comunelor noastre prin sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, precum și a organismelor europene și internaționale: Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa – CPLRE, Consiliul Comunelor și Regiunilor Europene – CCRE; Congresul Mondial al Autorităților Locale – UCLG, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OECD, către care am înaintat solicitarea de a avea o întrevedere cu secretarul general, domnul Mathias Cormann”, anunță ACoR.

Printre efectele reformei administrative, se mai arată în document, ar fi și „golirea de profesioniști”, „subminarea autonomiei locale”, „compromiterea viitorului” și „atacul asupra educației rurale”.

Reprezentanții ACoR mai solicită premierului și câteva măsuri imediate.

„Retragerea imediată a oricărui proiect de act normativ care adâncește subfinanțarea comunelor și limitează capacitatea acestora de a servi cetățenii. Corectarea de urgență a Legii salarizării nr. 153/2017 pentru a elimina discriminările și pentru a permite comunelor să angajeze și să păstreze personal calificat. Alocarea de resurse financiare suficiente, conform principiilor Cartei europene a autonomiei locale, care să reflecte nevoile reale și responsabilitățile uriașe ale comunelor. Deschiderea unui dialog real și onest cu structurile asociative ale autorităților locale pentru a găsi soluții sustenabile, nu pentru a impune măsuri distructive.”

După întâlnirea cu reprezentanții administrației locale, la ora 12.00, va avea loc ședința de guvern, la Palatul Victoria.

