Bolojan, sfidare totală la adresa categoriilor speciale, obligate la plata CASS: „Fiecare om care beneficiază de un serviciu trebuie să contribuie”

Premierul Ilie Bolojan a precizat, referitor la eliminarea scutirii de CASS pentru categoriile speciale, cum ar fi părinții aflați în concediu de creștere a copilului sau veteranii de război că „fiecare om care beneficiază de un serviciu de sănătate trebuie să contribuie”.

„Am fost niște oameni foarte largi la mână și am dat multe scutiri în acești 10-15 ani. Am ajuns în situația în care la CNAS să plătească 6,3 milioane de contributori și să beneficieze 16,5 milioane. Nu funcționează un astfel de sistem. Și a trebuit să eliminăm aceste scutiri date la multe categorii sociale.

Convingerea mea personală e că fiecare om care beneficiază de un serviciu de sănătate trebuie să contribuie, cu o sumă cât de mică, cu cât poate el la bugetul de sănătate. Dar nu poți să ai pretenția ca sistemul să funcționeze bine și noi să dăm scutiri în cascadă. Eram una din țările europene în care aveam un fel de sistem de taxare de tip anglo-saxone, în unele zone abordări sociale de tip nordic, și comportamente de plată de tip balcanic.