Prima pagină » Actualitate » Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate

Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate

Ruxandra Radulescu
22 sept. 2025, 20:16, Actualitate
Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate

Premierul Ilie Bolojan a întreprins o vizită scurtă la Bruxelles, luni 22 septembrie, pentru a discuta cu oficiali europeni despre planurile României de reducere a deficitului bugetar. Șeful Executivului a fost suprins în cadrul evenimentului cu un ghizodan de 1300 de euro, accesoriu pe care l-a etalat și în cadrul altor evenimente oficiale. 

Ilie Bolojan a efectuat o vizită fulger la Bruxelles, al cărei scop a fost dialogul pe tema măsurilor implementate de România pentru acoperirea deficitului bugetar. Deși prim-ministrul i-a îndemnat pe români „să strângă cureaua”, în contextul reformelor de austeritate, Bolojan și-a făcut apariția la Bruxelles cu un ghiozdan în valoare de 1300 de euro.

Publicația Gândul a mai scris despre ghiozdanul de lux, purtat de premierul Ilie Bolojan și care la prețul de 1300 de euro depășește valoarea salariului multora dintre români. Vorbim despre o sumă de 1.300 de euro în contextul în care aproximativ 1 milion de români trăiesc cu salariu minim pe economie, mai puțin de 500 de euro pe lună.

„A reapărut rucsacul de 1300 de euro al lui Bolo”

Și jurnalista Sorina Ruxandra Matei a observat accesoriul etalat de primul ministru la Bruxelles.

„Ce, credeați că am scăpat? A reapărut rucsacul de 1300 de euro al lui Bolo. Cu el a plecat la Bruxelles să se vadă cu Jurca și cu nimeni important. La fel cum a plecat și Țoiu la ONU să se vadă cu o sală goală atunci când nu își șterge postările pe care le repostează greșit, făcându-se singură de râs”, a scris jurnalista.

Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevede cu Andrius Kubilius – Comisar European pentru Apărare şi Spaţiu, la Bruxelles, unde a purtat discuţii despre programul SAFE şi modalităţi de aprofundare a angajamentului cu ţările din flancul estic.

„Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, despre inițiativa SAFE și modalitățile de aprofundare a cooperării cu țările de pe Flancul Estic. România și Marea Neagră au un rol esențial în consolidarea securității Europei”, anunță premierul Bolojan, pe Facebook.

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din cauza dronei rusești care a intrat în spațiul aerian al României
20:23
Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din cauza dronei rusești care a intrat în spațiul aerian al României
UTILE Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt. Ziua în care nu trebuie să scoți bani de la ATM
20:17
Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt. Ziua în care nu trebuie să scoți bani de la ATM
RELIGIE TRADIȚIILE respectate de creștini în Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă. Când pică și ce se dă de pomană în această zi
19:32
TRADIȚIILE respectate de creștini în Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă. Când pică și ce se dă de pomană în această zi
POLITICĂ BOLOJAN s-a dus la Bruxelles ca să se vadă cu românca Roxana Mînzatu. Care au fost temele de discuție dintre cei doi oficiali
19:31
BOLOJAN s-a dus la Bruxelles ca să se vadă cu românca Roxana Mînzatu. Care au fost temele de discuție dintre cei doi oficiali
EXCLUSIV Cosmin Corendea, REACȚIE la propunerea de a deschide relațiile cu Taiwanul: România trebuie să se focuseze pe optimizarea legăturilor cu China
19:14
Cosmin Corendea, REACȚIE la propunerea de a deschide relațiile cu Taiwanul: România trebuie să se focuseze pe optimizarea legăturilor cu China
Mediafax
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize”
Mediafax
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Mama lui Fuego, imagini unice. Artistul a făcut publică o poză cu cea care i-a dat viațî
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un posibil leac pentru „sindromul inimii frânte”: Terapia și exercițiile fizice
POLITICĂ Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins
19:56
Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins
GALERIE FOTO Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate
19:38
Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate
EXTERNE Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică
19:03
Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică
SPORT Final epic al sezonului 2025 Sport Arena Streetball. Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
18:56
Final epic al sezonului 2025 Sport Arena Streetball. Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
RELIGIE A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara
18:46
A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara
JUSTIȚIE Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile
18:41
Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile