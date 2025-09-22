Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate

Premierul Ilie Bolojan a întreprins o vizită scurtă la Bruxelles, luni 22 septembrie, pentru a discuta cu oficiali europeni despre planurile României de reducere a deficitului bugetar. Șeful Executivului a fost suprins în cadrul evenimentului cu un ghizodan de 1300 de euro, accesoriu pe care l-a etalat și în cadrul altor evenimente oficiale.
Ilie Bolojan a efectuat o vizită fulger la Bruxelles, al cărei scop a fost dialogul pe tema măsurilor implementate de România pentru acoperirea deficitului bugetar. Deși prim-ministrul i-a îndemnat pe români „să strângă cureaua”, în contextul reformelor de austeritate, Bolojan și-a făcut apariția la Bruxelles cu un ghiozdan în valoare de 1300 de euro.
Publicația Gândul a mai scris despre ghiozdanul de lux, purtat de premierul Ilie Bolojan și care la prețul de 1300 de euro depășește valoarea salariului multora dintre români. Vorbim despre o sumă de 1.300 de euro în contextul în care aproximativ 1 milion de români trăiesc cu salariu minim pe economie, mai puțin de 500 de euro pe lună.
Și jurnalista Sorina Ruxandra Matei a observat accesoriul etalat de primul ministru la Bruxelles.
„Ce, credeați că am scăpat? A reapărut rucsacul de 1300 de euro al lui Bolo. Cu el a plecat la Bruxelles să se vadă cu Jurca și cu nimeni important. La fel cum a plecat și Țoiu la ONU să se vadă cu o sală goală atunci când nu își șterge postările pe care le repostează greșit, făcându-se singură de râs”, a scris jurnalista.
Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevede cu Andrius Kubilius – Comisar European pentru Apărare şi Spaţiu, la Bruxelles, unde a purtat discuţii despre programul SAFE şi modalităţi de aprofundare a angajamentului cu ţările din flancul estic.
„Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, despre inițiativa SAFE și modalitățile de aprofundare a cooperării cu țările de pe Flancul Estic. România și Marea Neagră au un rol esențial în consolidarea securității Europei”, anunță premierul Bolojan, pe Facebook.