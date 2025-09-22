Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate

Premierul Ilie Bolojan a întreprins o vizită scurtă la Bruxelles, luni 22 septembrie, pentru a discuta cu oficiali europeni despre planurile României de reducere a deficitului bugetar. Șeful Executivului a fost suprins în cadrul evenimentului cu un ghizodan de 1300 de euro, accesoriu pe care l-a etalat și în cadrul altor evenimente oficiale.

Ilie Bolojan a efectuat o vizită fulger la Bruxelles, al cărei scop a fost dialogul pe tema măsurilor implementate de România pentru acoperirea deficitului bugetar. Deși prim-ministrul i-a îndemnat pe români „să strângă cureaua”, în contextul reformelor de austeritate, Bolojan și-a făcut apariția la Bruxelles cu un ghiozdan în valoare de 1300 de euro.

Publicația Gândul a mai scris despre ghiozdanul de lux, purtat de premierul Ilie Bolojan și care la prețul de 1300 de euro depășește valoarea salariului multora dintre români. Vorbim despre o sumă de 1.300 de euro în contextul în care aproximativ 1 milion de români trăiesc cu salariu minim pe economie, mai puțin de 500 de euro pe lună.

„A reapărut rucsacul de 1300 de euro al lui Bolo”

Și jurnalista Sorina Ruxandra Matei a observat accesoriul etalat de primul ministru la Bruxelles.

„Ce, credeați că am scăpat? A reapărut rucsacul de 1300 de euro al lui Bolo. Cu el a plecat la Bruxelles să se vadă cu Jurca și cu nimeni important. La fel cum a plecat și Țoiu la ONU să se vadă cu o sală goală atunci când nu își șterge postările pe care le repostează greșit, făcându-se singură de râs”, a scris jurnalista.

Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevede cu Andrius Kubilius – Comisar European pentru Apărare şi Spaţiu, la Bruxelles, unde a purtat discuţii despre programul SAFE şi modalităţi de aprofundare a angajamentului cu ţările din flancul estic.

„Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, despre inițiativa SAFE și modalitățile de aprofundare a cooperării cu țările de pe Flancul Estic. România și Marea Neagră au un rol esențial în consolidarea securității Europei”, anunță premierul Bolojan, pe Facebook.