Economia Germaniei ar putea înregistra în 2026 cea mai puternică creștere economică din ultimii 4 ani. Evoluția din trimestrul al doilea a fost mai bună decât estimările inițiale de 0,2%. În perioada aprilie-iunie, cea mai mare economie a Europei a crescut cu 0,3%. Pe de altă parte, această creștere a PIB-ului ar putea fi de bun augur și în cazul economiei României, la bază fiind schimburile comerciale dintre cele două state.

De asemenea, optimismul companiilor germane a crescut peste așteptări în august 2026. Indicele Ifo (cel mai important indicator pentru economia germană) a urcat cu 2,1 puncte, la 88,8, cel mai ridicat nivel din ultimul an. În acest sens, economia Germaniei ar putea crește cu 1,2% în 2026, peste estimarea anterioară de 0,7%, susține Sebastian Dullien, director de cercetare al IMK.

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Astfel, ar fi cea mai mare creștere din ultimii 4 ani. Ulterior, economia germană a stagnat, fiind afectată și de criza prețurilor la energie provocată de războiul din Ucraina. Prețurile ridicate la petrol și gaze, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și nivelul scăzut al Rinului ar putea pune presiune pe economie. În ciuda riscurilor, economia țării dă semne de reziliență.

„Înainte de revizuire, PIB-ul Germaniei de la începutul lui 2026 era încă cu aproape 1% sub nivelul maxim atins în 2022”, a scris Dullien într-o postare, potrivit Financial Times.

Germania ar putea avea în 2026 o creștere economică mai puternică decât Franța, Regatul Unit și Țările de Jos, potrivit IMK. Și banca KfW și-a revizuit în creștere estimările, iar pentru 2026 prognozează un avans de 1,1%, iar pentru 2027 de 1,5%. Economistul-șef al Băncii KfW consideră că producția industrială ar putea începe să crească vizibil.

Germania este cel mai important partener comercial al României

De altfel, Germania este cel mai important partener comercial al țării. Schimburile comerciale dintre România și Germania au înregistrat o creștere în primele 6 luni din 2026. Valoarea importurilor și exporturilor a ajuns la 21,4 miliarde de euro, cu 1,3% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Exporturile Germaniei către România au crescut cu 4,6%, la 11,9 miliarde de euro, în prima jumătate a lui 2026. În schimb, România a exportat în Germania bunuri de 9,5 miliarde de euro, cu 2,5% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Scăderea vine pe fondul reducerii importurilor Germaniei. Având în vedere aceste date, România își menține locul 17 în clasamentul general al partenerilor comerciali ai Germaniei. România ocupă locul 17 la exporturile germane și locul 19 la importuri, arată Ziarul Financiar.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ