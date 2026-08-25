Canada a anunțat marți tarife vamale de până la 50% pentru sute de produse americane, la doar câteva zile după ce eșecul negocierilor comerciale cu Statele Unite a dus la impunerea de taxe vamale punitive din partea administrației Trump.

Pe măsură ce războiul comercial dintre cele două țări se intensifică, Canada va începe să perceapă tarife de 50, 25 și 15% pentru aproximativ 700 de produse începând cu 8 septembrie. Cea mai semnificativă măsură este dublarea tarifelor la oțelul și aluminiul american la 50%. Însă lista produselor afectate variază de la role de folie de aluminiu de uz casnic la locomotive, căi ferate și poduri de oțel.

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Multe dintre produsele americane pe care Canada le va impozita acum reflectă exporturile canadiene afectate de noile tarife americane, în special în ceea ce privește îmbrăcămintea, produsele forestiere, uneltele și electronicele, inclusiv smartphone-urile. Însă Canada vizează și produse de larg consum costisitoare, cum ar fi mașinile de spălat vase, mașinile de spălat rufe și aragazurile.

Noile taxe canadiene acoperă importuri din Statele Unite în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari pe an, aceeași valoare ca și exporturile canadiene afectate de tarife.

După eșecul negocierilor de la Washington, prim-ministrul canadian Mark Carney, economist și fost bancher, a declarat că țara sa va egala tarifele americane „dolar cu dolar”, dar a recunoscut, de asemenea, că această mișcare „va crește costurile și va reduce opțiunile canadienilor”.

Una dintre principalele surse de tensiune în negocierile comerciale a fost taxa de 25% impusă de Statele Unite la automobile, un export major pentru Canada, introdusă în urmă cu aproximativ 18 luni. Marți, Canada a declarat că își va menține taxa de retorsiune pentru mașinile fabricate în America la 25% și va menține un sistem care permite companiilor care produc mașini în Canada să continue să le importe din SUA fără taxe vamale, în anumite limite.

Luni, președintele Trump a amenințat că va dubla taxa pe piața auto la 50%, o rată care ar putea condamna uzinele auto canadiene, care exportă peste 90% din ceea ce produc. De asemenea, a amenințat că va aplica această rată pieselor auto canadiene, care sunt vândute în prezent fără taxe vamale dacă se califică drept fabricate în America de Nord în temeiul acordului de liber schimb dintre Statele Unite, Canada și Mexic, acum destrămat.

Canada importă anual bunuri americane în valoare de aproximativ 272 de miliarde de dolari. Oficialii canadieni au declarat că guvernul anticipează că va cheltui mult mai mult pentru menținerea activității exportatorilor canadieni decât va încasa din tarife.Într-o conferință de presă pentru jurnaliști înainte de anunț, oficialii au menționat că intenția este de a proteja producătorii canadieni, nu de a strânge bani.

Mélanie Joly, ministrul Comerțului de la Ottawa, a declarat că unele dintre articolele de pe lista tarifară au fost alese pentru a viza statele în care alegătorii l-au susținut pe Trump. Aceasta a refuzat să identifice statele, dar a spus că printre aceste bunuri se numără electrocasnicele și „produsele alimentare”.

Sondajele de opinie realizate înainte de intrarea în vigoare sâmbătă a noilor tarife vamale de 50% impuse de Trump arată un sprijin larg în rândul canadienilor pentru represalii economice.

Doug Ford, premierul provinciei Ontario, cea mai populată provincie și zona unde se află o mare parte din producția canadiană, este un promotor energic al represaliilor. În același timp, Danielle Smith, premierul provinciei Alberta, al cărei petrol este, în mod covârșitor, cel mai mare produs de export al Canadei, a îndemnat la reținere.