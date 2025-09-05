Bolojan vrea ca primarii să decidă unde vor funcționa păcănelele: „Viziunea pe care o are Guvernul este să lase chestiunea autorităților locale”

Interzicerea sălilor de jocuri de noroc sau păcănele la scara blocului ar genera pierderi financiare semnificative pentru bugetul statului, cât și pentru firme. Aceasta a fost motivația pe care a invocat-o premierul Ilie Bolojan când a respins legea care le-ar restricționa amplasarea în astfel de locuri.

Inițiativa legislativă îi aparține deputatului liberal Gigel Știrbu și presupune ca operatorii economici cu profil de activitate jocuri de noroc să nu mai poată obține autorizație de funcționare dacă activitatea este situată la parterul unui bloc.

Guvernul și-a emis punctul de vedere în legătură cu acest proiect și a fost unul negativ. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat și se află în dezbatere la Camera Deputaților.

Executivul a subliniat că inițiativa legislativă ar fi trebuit să prevadă norme tranzitorii, în eventualitatea adoptării, pentru a da posibilitatea firmelor să se adapteze noilor măsuri și să evite închiderea bruscă a punctelor de lucru.

Mai mult, „majoritatea spațiilor comerciale se află concentrate fizic în interiorul localităților, la parterul clădirilor rezidențiale sau clădirilor cu destinație mixtă”, mai argumentează Guvernul, pe lângă faptul că acest fenomen ar atrage după sine și creșterea șomajului și scăderea încasărilor la bugetul de stat.

„Pachetul de administrație, care urmează să fie angajat, dă posibilitatea autorităților locale să-și stabilească zonele unde vor să fie amplasate aceste locuri. Viziunea pe care o are Guvernul este să lase chestiunea autorităților locale. Acest punct de vedere negativ al Guvernului este coerent cu această viziune”, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

În primul pachet fiscal promovat de Guvernul Ilie Bolojan s-a majorat cota minimă de impozitare a veniturilor din jocuri de noroc de la 3% la 4%, începând cu august 2025.

Odată cu adoptarea proiectului privind reforma administrației locale, încă suspendat, autoritățile locale ar urma să preia atribuții în ceea ce privește autorizarea și chiar taxarea suplimentară a jocurilor de noroc.

Legea interzice deja funcționarea sălilor de jocuri în localități cu o populație mai mică de 15.000 de locuitori.

