„Bon voyage”, Huan Huan și Yuan Zi. Doi panda gigantici se întorc în China după 13 ani de exil în Franța

Doi panda gigantici care au trăit în Franța timp de 13 ani și au născut trei pui, s-au întors în China, a anunțat Grădina Zoologică Beauval. Huan Huan, femela, și partenerul ei Yuan Zi, ambii în vârstă de 17 ani, au zburat 12 ore, de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, în cutii mari și albe, cu ferestre, orificii pentru respirație și inscripția „Bon voyage”.

Directorul grădinii zoologice, Rodolphe Delord, în timpul unei ceremonii de rămas bun la aeroport, a declarat că „ajung la o vârstă care necesită îngrijire extrem de specializată” și „vor beneficia de mediul optim” de la Baza de Cercetare pentru Creșterea Pandelor Gigantice din Chengdu, unde s-au născut.

Delord explicase anterior că Huan Huan a fost diagnosticat cu insuficiență renală, ceea ce nu este neobișnuit pentru un carnivor de această vârstă. Echipele veterinare franceze și chineze au decis să-i trimită înapoi în China, atât timp cât starea lor de sănătate le permite să călătorească în siguranță, a spus el.

Timp de decenii, China a dăruit națiunilor prietene mascota sa neoficială, ca parte a unei politici de „diplomație a panda”. Țara împrumută acum panda grădinilor zoologice în condiții comerciale.

Primul panda cu „cetățenie franceză”

Cei doi au devenit faimoși în Franța de când au ajuns la Grădina Zoologică Beauval în 2012.

Huan Huan a născut în 2017 primul panda născut vreodată în Franța, Yuan Meng, un mascul care a fost trimis în China cinci ani mai târziu.

De asemenea, ea a născut două gemene în 2021, Huanlili și Yuandudu. Acestea vor rămâne deocamdată la Grădina Zoologică Beauval, care a primit 1,9 milioane de vizitatori anul trecut.

În Chengdu, cuplul va „continua să crească gradul de conștientizare a vizitatorilor cu privire la conservarea acestei specii emblematice”, a declarat grădina zoologică.

Există aproximativ 2.000 de panda care trăiesc în sălbăticie în China și 500 în captivitate în întreaga lume.

