Ce salarii au bărbații VS ce salarii au femeile pentru aceleași meserii, în 2026, în România. Care este diferența

În 2026, în România încă există diferențe salariale între femei și bărbați, unele nesemnificative, în timp ce altele destul de substanțiale. Gândul.ro a analizat 25 de meserii, cele mai populare din România, pentru a vedea cât câștigă o femeie și cât câștigă un bărbat.

Ce salarii au bărbații VS ce salarii au femeile pentru aceleași meserii

În 2026, în România, diferențele salariale dintre femei și bărbați continuă să fie o realitate, chiar dacă ele variază considerabil în funcție de domeniu. În unele sectoare, discrepanțele sunt aproape insesizabile, în altele însă, diferențele rămân semnificative, reflectând dezechilibre mai vechi din piața muncii, dar și accesul inegal la poziții de conducere sau la specializări mai bine plătite.

Au fost analizate 25 de meserii, iar în toate a rezultat faptul că bărbații câștigă mai bine față de femei.

În 2026, piața muncii din România reflectă un mix între creșterea salariului minim și implementarea Directivei Europene privind Transparența Salarială. Deși decalajul de gen (gender pay gap) s-a redus față de anii anteriori, acesta rămâne vizibil, în special în domeniile tehnice și financiare.

Dintre cele 25 de meserii analizate, cea care a înregistrat cea mai mare diferență este de Inginer Software (Mid), unde unbărbat câștigă 13.500 de lei, iar o femeie 12.800 de lei, mai exact, 700 de lei în plus bărbații față de femei.

Meseriile cu cea mai mică diferență, mai exact 50 de lei, sunt cele de profesor/învățător, un bărbat câștigă 4.800 de lei, iar o femeie 4.750 de lei, iar a doua meserie cu diferența la fel este de operator call-center, unde bărbat obține un venit de 4.300 de lei, în timp ce femeia obține 4.250 de lei.

