Haos pe Aeroportul Otopeni. 29 de zboruri anulate miercuri, majoritatea spre Orientul Mijlociu. Lista completă a curselor suspendate

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat anularea a 29 de zboruri programate miercuri pe Aeroportul Otopeni. Sunt afectate 14 decolări și 15 aterizări către aeroporturi din Orientul Mijlociu, operate de mai multe companii aeriene.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că 29 de zboruri programate miercuri pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni au fost anulate, scrie Mediafax.ro.

Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre 14 curse de plecare și 15 de sosire, operate de mai multe companii aeriene și care aveau ca destinație sau punct de plecare aeroporturi din zona Orientului Mijlociu.

Printre companiile afectate se numără Anima Wings, El Al Israel Airlines, FlyOne Romania, FlyDubai, HiSky Europe, Qatar Airways, Tarom și Wizz Air Malta.

Cele mai multe dintre cursele anulate erau programate către aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, dar și către Dubai, Doha, Beirut sau Hurghada.

În cazul companiei El Al Israel Airlines, patru zboruri spre și dinspre Tel Aviv au fost anulate, iar compania FlyDubai a suspendat șase curse între București și Dubai. De asemenea, Qatar Airways a anulat trei zboruri către și dinspre Doha, iar Tarom a suspendat patru curse către Beirut și Tel Aviv.

Lista zborurilor anulate miercuri pe Otopeni

ANIMA WINGS AVIATION S.A.

AWG4406 – București – Hurghada (07:30)

AWG4407 – Hurghada – București (23:10)

EL AL ISRAEL AIRLINES

ELY573 – Tel Aviv – București (09:45)

ELY574 – București – Tel Aviv (11:00)

ELY571 – Tel Aviv – București (20:35)

ELY572 – București – Tel Aviv (21:45)

FLY ONE ROMANIA

FOE7810 – Tel Aviv – București (01:30)

FLYDUBAI

FDB1709 – Dubai – București (07:00)

FDB1710 – București – Dubai (08:00)

FDB1797 – Dubai – București (13:55)

FDB1798 – București – Dubai (15:00)

FDB1795 – Dubai – București (22:05)

FDB1796 – București – Dubai (23:10)

HISKY EUROPE

HYS235 – București – Tel Aviv (10:30)

HYS236 – Tel Aviv – București (16:30)

QATAR AIRWAYS

QTR219 – Doha – București (06:40)

QTR220 – București – Doha (10:40)

QTR222 – București – Doha (16:20)

TAROM

ROT167 – București – Beirut (00:50)

ROT156 – Tel Aviv – București (03:05)

ROT168 – Beirut – București (06:30)

ROT155 – București – Tel Aviv (20:45)

WIZZ AIR MALTA

WMT3268 – Dubai – București (00:40)

WMT3257 – București – Tel Aviv (05:45)

WMT3263 – București – Tel Aviv (12:00)

WMT3258 – Tel Aviv – București (12:15)

WMT3026 – Larnaca – București (12:20)

WMT3267 – București – Dubai (13:15)

WMT3264 – Tel Aviv – București (18:30)

Recomandarea autorului:

Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite