Haos pe Aeroportul Otopeni. 29 de zboruri anulate miercuri, majoritatea spre Orientul Mijlociu. Lista completă a curselor suspendate

Mihai Tănase
04 mart. 2026, 08:40, Știri externe
Compania Națională Aeroporturi București a anunțat anularea a 29 de zboruri programate miercuri pe Aeroportul Otopeni. Sunt afectate 14 decolări și 15 aterizări către aeroporturi din Orientul Mijlociu, operate de mai multe companii aeriene.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că 29 de zboruri programate miercuri pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni au fost anulate, scrie Mediafax.ro.

Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre 14 curse de plecare și 15 de sosire, operate de mai multe companii aeriene și care aveau ca destinație sau punct de plecare aeroporturi din zona Orientului Mijlociu.

Printre companiile afectate se numără Anima Wings, El Al Israel Airlines, FlyOne Romania, FlyDubai, HiSky Europe, Qatar Airways, Tarom și Wizz Air Malta.

Cele mai multe dintre cursele anulate erau programate către aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, dar și către Dubai, Doha, Beirut sau Hurghada.

În cazul companiei El Al Israel Airlines, patru zboruri spre și dinspre Tel Aviv au fost anulate, iar compania FlyDubai a suspendat șase curse între București și Dubai. De asemenea, Qatar Airways a anulat trei zboruri către și dinspre Doha, iar Tarom a suspendat patru curse către Beirut și Tel Aviv.

Lista zborurilor anulate miercuri pe Otopeni

ANIMA WINGS AVIATION S.A.

  • AWG4406 – București – Hurghada (07:30)
  • AWG4407 – Hurghada – București (23:10)

EL AL ISRAEL AIRLINES

  • ELY573 – Tel Aviv – București (09:45)
  • ELY574 – București – Tel Aviv (11:00)
  • ELY571 – Tel Aviv – București (20:35)
  • ELY572 – București – Tel Aviv (21:45)

FLY ONE ROMANIA

  • FOE7810 – Tel Aviv – București (01:30)

FLYDUBAI

  • FDB1709 – Dubai – București (07:00)
  • FDB1710 – București – Dubai (08:00)
  • FDB1797 – Dubai – București (13:55)
  • FDB1798 – București – Dubai (15:00)
  • FDB1795 – Dubai – București (22:05)
  • FDB1796 – București – Dubai (23:10)

HISKY EUROPE

  • HYS235 – București – Tel Aviv (10:30)
  • HYS236 – Tel Aviv – București (16:30)

QATAR AIRWAYS

  • QTR219 – Doha – București (06:40)
  • QTR220 – București – Doha (10:40)
  • QTR222 – București – Doha (16:20)

TAROM

  • ROT167 – București – Beirut (00:50)
  • ROT156 – Tel Aviv – București (03:05)
  • ROT168 – Beirut – București (06:30)
  • ROT155 – București – Tel Aviv (20:45)

WIZZ AIR MALTA

  • WMT3268 – Dubai – București (00:40)
  • WMT3257 – București – Tel Aviv (05:45)
  • WMT3263 – București – Tel Aviv (12:00)
  • WMT3258 – Tel Aviv – București (12:15)
  • WMT3026 – Larnaca – București (12:20)
  • WMT3267 – București – Dubai (13:15)
  • WMT3264 – Tel Aviv – București (18:30)

