De ce vin asiaticii să MUNCEASCĂ în România: „Aici am găsit viața pe ce care o visam și câștig de șase ori mai mult”

Mihai Tănase
31 oct. 2025, 09:01, Social
Foto: Profimedia images

Tot mai mulți muncitori din Asia aleg să vină în România, atrași de salarii mai mari și de șansa unui trai mai bun. Pentru mulți dintre ei, țara noastră a devenit locul unei noi vieți, o șansă la stabilitate, la familie și la demnitate, după ani și ani trăiți în sărăcie în țările natale.

România a devenit, în ultimii ani, destinația preferată pentru muncitorii din Asia și Africa, care ajung aici cu speranța unei vieți mai bune, chiar dacă dorul de casă le strânge inima.

În fabrici, restaurante, pe șantiere sau în servicii, zeci de mii de oameni muncesc zi de zi pentru a-și întreține familiile aflate la mii de kilometri distanță.

Potrivit Playtech, în țările lor de origine precum Nepal, Sri Lanka, India, Vietnam, Etiopia sau Sudan, salariile sunt de multe ori sub 100 de dolari pe lună. În România, veniturile lor ajung și la 1.000 de euro, uneori chiar mai mult, în funcție de domeniu.

Peste 85% dintre imigranți sunt bărbați, angajați în special în construcții, industrie și servicii. Pentru mulți, România nu este doar o sursă de venit, ci o a doua casă.

De la Sri Lanka la Oradea: „Copilul meu e român”

Așa începe și povestea lui Isuru Laksan, poreclit de colegi drept „Lake”, originar din Sri Lanka. În țara sa natală câștiga echivalentul a 800 de lei pe lună. Astăzi, lucrează într-o fabrică de volane din Oradea, unde are un salariu de 4.500 de lei.

„La mine acasă aveam un salariu echivalent cu 800 de lei pe lună. Aici, în Oradea, câștig 4.500 de lei. Sunt foarte fericit aici”, spune Lake, citat de Antena 3 CNN.

Pentru el, România a devenit mai mult decât locul unui job. Aici și-a întemeiat o familie și a devenit tată.

„Copilul meu e român. Îl vom boteza aici, la biserică”, povestește el zâmbind.

Soția sa i-a fost alături în această nouă etapă a vieții, iar micuțul Alex, băiețelul lor, a împlinit de curând o lună.

„Este primul nostru copil. Sunt incredibil de fericit. Noaptea e greu, că nu dormim, dar sunt foarte fericit aici. Și noi mergem la biserică în fiecare duminică”, spune Lake.

Poveștile străinilor din România, similare cu drama prin care au trec românii din diaspora

Nu toți imigranții trăiesc însă povești fericite. Pentru multe femei venite din Asia, despărțirea de familie este cea mai grea parte a experienței românești. Multe dintre dintre aceste femei lucrează ca bone, menajere sau maseuze, iar gândul la copiii rămași acasă le însoțește cu fiecare zi care trece în străinătate în România.

„Viața mea e acolo pentru ei, dar sunt foarte departe. Altfel nu mă pot descurca. O fac pentru viitorul lor: sunt toți la școală, iar eu trebuie să câștig mai mult ca să îi pot ține la studii”, mărturisește Natchelle Lula, o maseuză din Filipine.

Femeile asiatice din România sunt acum în situația româncelor plecare la începutul anilor 2000 în țările din Vest. Ele trimit aproape tot ce câștigă familiilor din țările lor, sperând că într-o zi se vor putea întoarce acasă și își vor îmbrățișa din nou copiii.

