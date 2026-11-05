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Cimitirul Central din Brașov are acum o hartă a locurilor de veci. Aplicația digitală îi ajută pe vizitatori să nu mai caute printre aleile cimitirului

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Primăria Brașov a pus în funcțiune noua aplicație digitală de la Cimitirul Municipal Brașov.

Noua platformă digitală implementată le oferă vizitatorilor posibilitatea de a găsi rapid locurile de vechi, fără a mai fi nevoiți să caute printre aleile cimitirului.

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„Este o facilitate menită să răspundă nevoilor cetățenilor, în special ale celor care ajung mai rar la cimitir sau întâmpină dificultăți în identificarea locurilor de veci. Ne bucurăm că această inițiativă este apreciată de brașoveni și că modernizarea serviciilor publice poate aduce beneficii concrete comunității”.

Cimitirul administrat de municipalitate în Brașov este cunoscut sub denumirea oficială de Cimitirul Municipal, fiind situat pe strada Dimitrie Anghel, nr. 19.

În prezent, cimitirul se întinde pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare, găzduind aproximativ 45.000 de locuri de veci, adică e ocupat în proporție de peste 95-98% , motiv pentru care administrația locală caută soluții de extindere sau terenuri pentru un nou cimitir, scrie g4media.ro.

Sursa foto: Captură Facebook / Primăria Municipiului Brașov

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