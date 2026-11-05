Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat și în seara zilei de joi, 5 noiembrie, la Arestul Central, unde este închis fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Este a 38-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde aproximativ 40 de persoane s-au adunat pentru a-l susține pe Călin Georgescu.
Reporterul Gândul relatează că, a existat un moment de liniște în care cineva a început să pună o melodie la o boxă portabilă și să o îndrepte către clădirea Arestului Central.
Protestatarii au scandat și în această seară „Călin Georgescu președinte!”, „Justiție, nu corupție!”, „Căline, Căline, Iisus este cu tine!” și au afișat bannere cu mesaje precum „Căline, Căline, poporul e cu tine!”, „Călin Georgescu, persecutat politic!” și „Desecretizați, nu mai amânați!”
Călin Georgescu a transmis joi, 5 noiembrie, un nou mesaj din Arestul Central al Poliției Capitalei, adresat românilor care i-au trimis scrisori în perioada în care se află după gratii.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale le mulțumește pentru gândurile și sentimentele transmise și vorbește despre credință, iubire și speranță. Mesajul vine în contextul în care, noapte de noapte, susținătorii săi se adună în fața Arestului Central din București, unde protestează și cer eliberarea acestuia.
Pe rețelele de socializare, George Simion anunță că la mitingul de susținere a lui Călin Georgescu vor veni și lideri politici din Polonia.
În dreptul videoclipului încărcat pe Facebook, liderul AUR arată o parte din declarațiile co-președintelui Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), Patryk Jaki.
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat de Tribunalul București pentru luni, la ora 12, motivul fiind lipsa motivării prelungirii arestarii preventive.
Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a spus că, deși nu este fan Călin Georgescu, acuză ferm măsurile luate în dosarul acestuia.
Istoricul spune că s-au produs abuzuri împotriva unui cetățean care stă închis de mai bine de 30 de zile, de parcă ar fi un criminal în serie.