Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat și în seara zilei de joi, 5 noiembrie, la Arestul Central, unde este închis fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Este a 38-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde aproximativ 40 de persoane s-au adunat pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

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Reporterul Gândul relatează că, a existat un moment de liniște în care cineva a început să pună o melodie la o boxă portabilă și să o îndrepte către clădirea Arestului Central.

Protestatarii au scandat și în această seară „Călin Georgescu președinte!”, „Justiție, nu corupție!”, „Căline, Căline, Iisus este cu tine!” și au afișat bannere cu mesaje precum „Căline, Căline, poporul e cu tine!”, „Călin Georgescu, persecutat politic!” și „Desecretizați, nu mai amânați!”

Călin Georgescu le răspunde, de după gratii, românilor care i-au trimis scrisori

Călin Georgescu a transmis joi, 5 noiembrie, un nou mesaj din Arestul Central al Poliției Capitalei, adresat românilor care i-au trimis scrisori în perioada în care se află după gratii.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale le mulțumește pentru gândurile și sentimentele transmise și vorbește despre credință, iubire și speranță. Mesajul vine în contextul în care, noapte de noapte, susținătorii săi se adună în fața Arestului Central din București, unde protestează și cer eliberarea acestuia.