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Procurorii și DGA, descindere la mafia transporturilor de porci de la Frontieră. Câți bani primeau polițiștii de frontieră de la Nădlac

Procurorii și DGA, descindere la mafia transporturilor de porci de la Frontieră. Câți bani primeau polițiștii de frontieră de la Nădlac
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Patru polițiști de frontieră de la Nădlac sunt urmăriți penal pentru luare de mită. Aceștia sunt acuzați că ar fi primit în mai multe rânduri diverse sume de bani ca să permită intrarea în România, prin Ungaria, a unor transporturi de porci fără documente însoțitoare ale mărfii, fără acte de proveniență și fără aviz sanitar-veterinar.

Joi, au fost făcute cinci percheziții domiciliare în județele Arad și Timiș, transmite știripesurse.ro.

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Procurorii DGA au efectuat percheziții în cinci locații din județele Arad și Timiș

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad informează că joi, 5 noiembrie, organele de cercetare penală din cadrul Directia Generala Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Arad au făcut percheziţii domiciliare în cinci locaţii din judeţele Arad şi Timiş, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru dare şi luare de mită.

Totodată, prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de patru agenţi de poliţie de la SPF Nădlac, pentru că ar fi luat mită, la anumite date, anul trecut şi în acest an, în schimbul permiterii ca un transport de porci pentru care nu existau documente însoţitoare, acte de provenienţă sau aviz sanitar – veterinar să intre din Ungaria în România.

Câți bani cereau polițiștii de frontieră pentru a „închide ochii” la transporturile de porci din Ungaria

În 27 mai 2025, 8 decembrie 2025 şi 12 martie 2026, poliţiştii de frontieră ar fi pretins şi primit sume între 500 şi 1.000 de lei pentru a permite intrarea pe teritoriul României a unor transporturi de porci din Ungaria, fără documente legale, însoţitoare, aviz sanitar-veterinar şi acte de provenienţă a animalelor.

„În data de 12 martie 2026, în jurul orei 22.30, colaboratorul cu identitate reală O. M. se deplasa cu autoutilitara personală, marca Mercedes Sprinter, fără a fi încărcată cu porci, venind din Ungaria, împreună cu un investigator sub acoperire, care se afla pe locul din dreapta. După ce au intrat pe teritoriul României în zona fostului PTF Nădlac I, colaboratorul a oprit autoutilitara în apropiere unei maşini de poliţie în care se aflau doi agenţi de poliţie”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, unul dintre cei ei a coborât din autospeciala de poliţie şi a venit la maşina condusă de O. M., pretinzând 200 de euro şi acceptând, ulterior, suma de 800 de lei pentru a nu-i sancţiona contravenţional şi pentru a nu confisca porcii care urmau să fie transportaţi din Ungaria fără documente însoţitoare.

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