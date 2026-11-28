Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică modul în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă situația deficitului bugetar după primele zece luni ale anului. Într-o postare publicată pe Facebook, Peiu susține că deficitul real ar fi mai mare decât cel anunțat oficial, deoarece statul nu ar fi achitat toate obligațiile de plată acumulate.

Reacția senatorului vine după ce Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetară pentru primele zece luni din 2026. Potrivit datelor prezentate de instituție, deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 81,88 miliarde de lei, echivalentul a 3,92% din PIB, cu aproximativ 27 de miliarde de lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Peiu atrage însă atenția asupra unor informații incluse în raportul Ministerului Finanțelor. Potrivit acestuia, angajamentele de plată certe ale ordonatorilor de credite, care depășesc fondurile rămase disponibile, se ridicau la 19,1 miliarde de lei spre sfârșitul lunii octombrie. În plus, instituțiile publice au solicitat alocări suplimentare de 47,6 miliarde de lei până la finalul anului.

„După ce publică execuția bugetară la 10 luni cu un deficit de 82 de miliarde de lei (3,92% din PIB), ministrul finanțelor ne spune candid că, de fapt, nu a plătit peste 19 miliarde de lei, adică deficitul real ar fi 101 miliarde de lei”, a scris liderul senatorilor AUR.

Acesta susține că ținta de deficit de 6,2% din PIB pentru finalul anului ar putea fi atinsă numai dacă statul nu efectuează plățile suplimentare solicitate de instituțiile publice.

„47 de miliarde de lei înseamnă cam 2,3% din PIB! Pentru a fi și mai clar: deficitul bugetar clamat (6,2% din PIB) este doar pe hârtie. În realitate, statul se face că uită să plătească cam 2,3% din PIB”, afirmă Peiu.

Peiu cere răspundere penală pentru prezentarea datelor financiare

Senatorul AUR pune în discuție și posibilitatea sancționării penale a guvernanților care ar prezenta situații financiare manipulate. El compară responsabilitatea acestora cu cea a administratorilor de firme, despre care susține că ar putea ajunge la închisoare pentru practici similare.

„Acum nu ne rămâne să ne întrebăm de ce statul poate să își manipuleze datele financiare cum vrea ministrul Nazare, iar un administrator de firmă ar merge la pușcărie dacă ar face asta? Până la urmă de ce nu pot fi pedepsiți penal și guvernanții care prezintă situații financiare manipulate?”, a transmis Petrișor Peiu.

De cealaltă parte, ministrul Alexandru Nazare a susținut că evoluția deficitului permite României să se încadreze în ținta de 6,2% din PIB pentru acest an, deși a admis existența unor riscuri. În raportul Ministerului Finanțelor, solicitările suplimentare ale ordonatorilor de credite sunt descrise drept intenții de cheltuieli, care nu sunt întotdeauna corelate cu resursele disponibile și capacitatea efectivă de execuție.

Astfel, cifrele invocate de Peiu provin din raportul oficial, însă interpretarea lor drept dovadă a unui deficit „real” mai mare reprezintă poziția exprimată de senatorul AUR.