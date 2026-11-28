Trăsăturile de personalitate pe care ceilalți le observă la noi ar putea avea rădăcini și în ADN-ul nostru. Cercetările au scos la iveală conexiuni genetice care depășesc modul în care ne percepem noi înșine.

Ar putea ADN-ul tău să explice de ce ești, în mod natural, o persoană sociabilă, foarte organizată sau mai predispusă la îngrijorare decât alții? Un studiu internațional de amploare sugerează că unele dintre trăsăturile de personalitate care ne definesc ar putea avea rădăcini, parțial, în genele noastre, relatează Sci Tech Daily.

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Cercetătorii de la Universitatea din Tartu au identificat peste 1.000 de variante genetice asociate cu personalitatea umană, în cadrul unui studiu la care au participat mai mult de un milion de persoane. Rezultatele, publicate în revista „Nature”, oferă o nouă perspectivă asupra modului în care genetica contribuie la diferențele de personalitate, demonstrând, totodată, de ce ADN-ul, de unul singur, nu poate explica în totalitate cine devenim.

ADN-ul a două persoane alese la întâmplare este identic în proporție de aproximativ 99,9%. Diferențele din restul de 0,1% influențează caracteristici precum aspectul fizic, riscul de a dezvolta anumite boli și reacția la medicamente. Noua cercetare sugerează că aceste mici variații genetice sunt, de asemenea, asociate cu cinci dimensiuni majore ale personalității: deschiderea, conștiinciozitatea, extraversiunea, agreabilitatea și nevrotismul.

Identificarea indiciilor genetice în rândul unui milion de oameni

De decenii, oamenii de știință știu că atât genetica, cât și experiențele de viață influențează personalitatea. Identificarea diferențelor genetice specifice implicate a fost însă mult mai dificilă, deoarece personalitatea este modelată de numeroase gene, fiecare având o contribuție extrem de mică. Detectarea acestor tipare subtile necesită volume uriașe de date.

Între 2021 și 2022, Biobanca Estonă a colectat informații despre personalitate de la aproape 80.000 de participanți. Deși semnificativ pentru Estonia, acest eșantion nu a fost suficient de mare pentru a identifica, cu certitudine, multe dintre asocierile genetice pe care le căutau cercetătorii. Prin urmare, echipa de la Universitatea din Tartu și-a combinat rezultatele cu date provenite din alte 45 de surse internaționale, creând o populație de studiu mai diversă din punct de vedere geografic.

Pentru anumite trăsături de personalitate, cercetătorii au putut analiza date de la aproximativ 1,1 milioane de persoane. Eșantionul estonian a fost al treilea ca mărime dintre toate grupurile participante și a utilizat cel mai complex chestionar de personalitate. Asocierile genetice au fost remarcabil de constante în rândul diferitelor populații, incluzând persoane de vârste și proveniențe geografice diverse. Cu toate acestea, variantele identificate au explicat doar aproximativ 4,8% – 9,3% din diferențele dintre trăsăturile de personalitate.

Această proporție relativ mică subliniază cât de multe rămân încă neexplicate. Relațiile sociale, influențele de mediu și experiențele personale pot juca, toate, un rol semnificativ, alături de modul în care acești factori interacționează cu zestrea genetică a unei persoane.

Aspectul interesant al cercetării din Estonia

Un aspect deosebit de interesant al cercetării din Estonia a permis oamenilor de știință să analizeze personalitatea din două perspective. Participanții își puteau evalua propria personalitate și, în plus, puteau invita o persoană care îi cunoștea să ofere o evaluare independentă.

„Nicio altă biobancă din lume nu oferă o astfel de oportunitate!”, a declarat Uku Vainik, profesor de genetică comportamentală la Universitatea din Tartu.

Această abordare i-a ajutat pe cercetători să răspundă la o întrebare importantă în studiul personalității: sunt asocierile genetice legate de caracteristici pe care ceilalți oameni le pot observa efectiv, sau reflectă ele, în principal, modul în care indivizii se percep pe sine?

Cercetătorii au descoperit o suprapunere semnificativă între semnalele genetice asociate trăsăturilor de personalitate raportate de indivizi și cele identificate prin evaluări realizate de cunoscuți.

„Acest lucru arată că trăsăturile de personalitate măsurabile sunt caracteristici reale, observabile public, ale oamenilor, și nu doar simple opinii pe care indivizii le au despre ei înșiși”, a explicat René Mõttus, profesor de psihologia personalității și co-coordonator al studiului.

Personalitatea și sănătatea se pot influența reciproc

Rezultatele deschid, de asemenea, noi direcții pentru înțelegerea relației dintre personalitate și sănătatea fizică.

Kerli Ilves, cercetătoare la început de carieră, investighează dacă trăsăturile de personalitate pot avea legături cauzale cu comportamentele legate de sănătate, inclusiv cele asociate cu greutatea corporală, fumatul și consumul de alcool. Rezultatele sale preliminare sugerează că personalitatea ar putea influența aceste comportamente, deși relația ar putea funcționa și în sens invers.

Tiparele comportamentale consacrate ar putea, la rândul lor, să contribuie la schimbări ale personalității în timp.

„Observăm acest tip de relație, în mod special, în cazul fumatului”, a menționat Ilves.

Cercetătorii subliniază că aceste rezultate preliminare nu stabilesc încă o relație de cauză și efect. Pentru a înțelege dacă personalitatea modelează obiceiurile legate de sănătate, dacă aceste obiceiuri modifică personalitatea sau dacă ambele procese au loc simultan, sunt necesare cercetări suplimentare.