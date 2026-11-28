Cu prilejul Zilei Naționale a României, Alianța pentru Unirea Românilor organizează „Trenul Unirii”, cu care membrii partidului vor călători spre Alba Iulia pentru a participa, la 1 decembrie, la tradiționalul Marș al Unirii, manifestare dedicată unității, identității și demnității naționale. AUR celebrează astfel Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări dedicate împlinirii a 108 ani de la Marea Unire din 1918. Acțiunile vor debuta cu Trenul Unirii care va pleca din București spre Alba Iulia, la 30 noiembrie, ora 23:50.

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Marșul Unirii, de 1 decembrie, de la Alba Iulia

Pe 1 decembrie, începând cu ora 09:00, din fața Gării din Alba Iulia va porni tradiționalul Marș al Unirii, la care sunt așteptați peste 10.000 de participanți. Aceștia vor parcurge, sub tricolor, drumul spre Cetatea Unirii, continuând tradiția celebrării Zilei Naționale în locul în care, în urmă cu 108 ani, s-a împlinit idealul unității naționale.

Manifestările vor continua cu desfășurarea Congresului AUR, organizat la Alba Iulia sub titlul „A doua Unire a Românilor”. Evenimentul va avea în centrul său tema unității naționale și va constitui un prilej de dezbatere a direcției politice a AUR și a obiectivelor sale privind viitorul României.

Restricții de circulație, în Capitală, cu prilejul Zilei Naționale

Șoferii din București vor trebui să fie mai atenți în aceste zile din cauza restricțiilor de circulație din Capitală. Acestea intră în vigoare începând de vineri, 27 noiembrie și vor încheia pe 1 decembrie.

„În contextul organizării ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră a Capitalei va dispune măsuri specifice în vederea fluidizării şi restricţionării traficului rutier atunci când situaţia va impune acest lucru”, au transmis polițiștii.

De 1 decembrie, programul manifestărilor începe la ora 06:00, cu o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. De la ora 11:00 va avea loc Parada Militară Națională în Piața Arcului de Triumf, iar de la ora 12:30 este programată expoziția de tehnică militară.