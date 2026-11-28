La mai bine de o lună de când membrii USR s-au aliniat la mesajul lui Ludovic Orban, care acuza că atât SRI, cât și SPP fac jocuri politice, partidul lansează un nou atac. USR acuză, într-o postare pe Facebook, faptul că Serviciul Român de Informații (SRI) ar funcționa fără un control parlamentar efectiv. USR susține că „niciun director SRI nu a mai răspuns în Parlament la întrebările senatorilor și deputaților”. Atacurile vin în contextul în care SRI nu are o conducere civilă de mai bine de trei ani și nu este prima dată când USR încearcă să facă presiuni pentru a influența alegerile din instituțiile de forță.

Formațiunea politică invocă o investigație PressOne privind modul în care au fost prezentate și dezbătute rapoartele de activitate ale instituției și își readuce în atenție propriile inițiative legislative din ultimii ani.

Partidul compară dezbaterile parlamentare din anii ’90 cu cele din ultimii ani și afirmă că discuțiile asupra activității serviciului au ajuns să fie reduse la câteva minute.

„În 1997, dezbaterea raportului SRI dura peste cinci ore. În 2023, doar opt minute. Iar rapoartele de activitate pentru anii 2021–2025 nici măcar nu au mai ajuns să fie dezbătute în plen”, arată USR.

Potrivit publicației citate de partidul USR, ultimul director al serviciului care a răspuns întrebărilor parlamentarilor a fost Radu Timofte, în decembrie 2005. George Maior a fost ultimul director care a prezentat în plen rapoarte de activitate, în decembrie 2013, însă nu a răspuns atunci întrebărilor aleșilor, mai relatează publicația.

USR continuă să invoce reforma serviciilor

Partidul susține că a făcut demersuri pentru întărirea controlului civil asupra serviciilor de informații. USR afirmă că, în 2018, parlamentarii formațiunii au propus modificarea regulilor Comisiei parlamentare de control al SRI, astfel încât fiecare grup parlamentar reprezentat să poată solicita audieri, verificări și răspunsuri din partea serviciului, fără ca majoritatea din comisie să poată bloca aceste demersuri.

USR mai invocă un pachet de reforme, care ar fi fost propus în 2022, și care prevedea audierea anuală, în ședințe publice, a directorilor serviciilor, consolidarea rolului opoziției în comisiile de control și verificarea mai riguroasă a activităților și cheltuielilor instituțiilor.

De asemenea, USR susține că, în octombrie 2025, a solicitat conducerii Parlamentului să introducă pe ordinea de zi rapoartele SRI pentru perioada 2021–2024, pentru a fi dezbătute și aprobate.

Emanuel Ungureanu propune limitarea atribuțiilor SPP

USR aduce în discuție și proiectul de lege anunțat de deputatul Emanuel Ungureanu, prin care sunt propuse modificări ale atribuțiilor Serviciului de Protecție și Pază. Inițiativa urmărește limitarea activității SPP la protecția demnitarilor și paza obiectivelor aflate în responsabilitatea instituției, prin eliminarea atribuțiilor de culegere de informații.

Ungureanu a afirmat că activitatea de informații pentru securitatea națională trebuie să revină SRI și Serviciului de Informații Externe, iar atribuțiile instituțiilor trebuie delimitate clar.

„SRI, SIE și SPP au roluri diferite. Dar toate trebuie să funcționeze după reguli clare, cu responsabilități bine delimitate și sub control democratic”, transmite USR.

Prin această poziționare, formațiunea lansează un nou val de critici la adresa Serviciilor din România și folosește tema supravegherii parlamentare a serviciilor secrete, în încercarea de a-și promova propria imagine politică.