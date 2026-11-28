Agenția Antidrog a revenit cu precizări după controversa provocată de recomandarea adresată școlilor de a evita întâlnirile elevilor cu foști dependenți. Reacția vine după ce actorul și regizorul Alex Bogdan, care s-a confruntat timp de 16 ani cu dependența de jocuri de noroc, a anunțat anularea întâlnirilor programate în licee din țară. Între timp, părinți, profesori și reprezentanți ai societății civile critică decizia autorităților, în timp ce specialiștii atrag atenția asupra riscurilor pe care le pot avea mărturiile personale în fața adolescenților.

„O capcană în care putem cădea foarte ușor este să minimalizăm experiențele persoanelor care s-au confruntat cu o parte dintre problemele asociate adicțiilor și le-au depășit. Aceste confesiuni merită respectate și reprezintă mesaje importante de speranță și recuperare”, au transmis reprezentanții agenției.

Agenția Antidrog explică de ce recomandă evitarea întâlnirilor cu foști dependenți

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Agenția Antidrog a răspuns criticilor apărute după recomandarea ca școlile să evite organizarea unor întâlniri între elevi și persoane care au trecut prin dependența de droguri sau de jocuri de noroc.

Instituția a precizat că poziția sa nu reprezintă o judecată asupra experiențelor personale ale foștilor dependenți și nici asupra intențiilor celor care doresc să se implice în activități de prevenție.

„Recomandarea ANPCDDA face trimitere la metodologia intervențiilor din domeniul prevenirii în mediul școlar, nu la însemnătatea și valoarea umană a acestor experiențe, cu atât mai puțin la buna intenție a celor care doresc să se implice, de altfel deja exprimată”, au explicat reprezentanții agenției.

Potrivit instituției, activitățile de prevenție trebuie construite pe baza unui plan și a unor metode adecvate mediului școlar.

„Obiectivul final este reducerea efectelor negative, prin urmare, acțiunile avute în vedere au nevoie de un plan”, a mai transmis ANPCDDA.

Totodată, agenția a anunțat că va pune la dispoziție Curriculumul european pentru prevenire și a pledat pentru un dialog mai amplu cu reprezentanții societății civile.

Val de critici după decizia Agenției Antidrog: „De ce să nu integrăm experiența sa într-un program de prevenție?”

Reacția instituției nu a pus capăt controverselor. Pe pagina de Facebook a agenției, mai mulți utilizatori au criticat lipsa unor exemple concrete de programe de prevenție și au reproșat autorității că a descurajat inițiativa lui Alex Bogdan, în loc să încerce să o integreze într-un proiect alături de specialiști.

Printre cei care au contestat poziția ANPCDDA se numără Violeta Estrella Bontilă, directoarea Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara.

Aceasta a susținut că experiențele personale pot avea un rol important în educația tinerilor și s-a întrebat de ce autoritățile nu au încercat să construiască un parteneriat între actor și specialiștii în adicții.

„De când am deschis ochii în această lume, noi, oamenii, am învățat (în cel mai fericit caz) din poveștile și experiențele altora, fără a fi nevoiți să le trăim pe propria piele. De ce, în locul acestei controverse soldate cu anularea întâlnirilor cu liceenii, nu s-ar fi putut construi un parteneriat între Alex Bogdan și specialiștii în adicții?”, a scris directoarea pe Facebook.

Ea a propus integrarea experienței actorului într-un program de prevenție fundamentat științific și a adăugat: „Eu cred în puterea poveștilor. Oare specialiștii au văzut spectacolul?”.

Cum a început controversa dintre Agenția Antidrog și Alex Bogdan

Disputa a izbucnit vineri, după ce ANPCDDA și-a exprimat „profunda îngrijorare față de tendința tot mai accentuată” a școlilor de a organiza întâlniri între elevi și foști consumatori de droguri sau persoane care au avut diverse adicții, inclusiv dependență de jocuri de noroc.

Instituția a susținut că asemenea mărturii sunt contraindicate de forurile europene și internaționale, precum Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

Potrivit avertismentului, relatările foștilor dependenți pot contribui la idealizarea adicției, la normalizarea riscurilor sau la trezirea curiozității adolescenților.

În schimb, agenția a recomandat programe de prevenție validate științific, care să pună accent pe dezvoltarea abilităților emoționale și pe implicarea familiei.

În urma acestui mesaj, actorul și regizorul Alex Bogdan, care s-a confruntat timp de 16 ani cu dependența de jocuri de noroc, a anunțat că renunță la întâlnirile deja programate cu elevii din mai multe licee din țară.

Artistul a creat spectacolul „Viață în lucru”, în care vorbește despre propria experiență cu dependența și despre drumul către recuperare.

Într-un mesaj publicat vineri seară pe Facebook, Alex Bogdan a precizat că nu a intenționat să ofere consiliere psihologică sau să se prezinte drept specialist, ci doar să le împărtășească adolescenților povestea sa.

„Eu nu am pretins că sunt expert, nici că mă duc să vindec pe cineva sau să fac terapie. M-aș fi dus cu povestea mea, așa cum am spus-o în spectacolul «Viață în lucru». Intenția mea a fost doar să ajut, în niciun caz să mă dau mai tare decât sunt”, a scris actorul.

Acesta a adăugat că își păstrează convingerea în puterea poveștilor de a schimba vieți, dar înțelege că un subiect atât de dificil poate genera dezacorduri între artiști, psihologi, specialiști și instituțiile statului.