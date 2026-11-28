Tot mai multe cercetări sugerează o legătură între metabolism și lumina naturală. Odată cu trecerea la ora de iarnă, când întunericul se lasă înainte ca mulți dintre noi să plece de la serviciu, ritmurile specifice acestui anotimp pot deveni mai apăsătoare: zile mai scurte, seri mai întunecoase și, adesea, cine luate mai târziu. Totuși, ajustarea programului de masă pe timpul iernii ar putea face această perioadă mai ușor de suportat pentru corpul și mintea noastră, potrivit The Independent.

Organismul nostru funcționează pe baza unor ritmuri circadiene – ceasuri biologice interne de 24 de ore care reglează somnul, metabolismul, digestia și ciclurile hormonale. Aceste ritmuri sunt sincronizate în mod natural cu alternanța dintre lumină și întuneric. Astfel, pe măsură ce lumina zilei dispare mai devreme, metabolismul începe, la rândul său, să încetinească.

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Această legătură dintre metabolism și lumina naturală ar putea explica de ce, în domeniul crononutriției, tot mai multe studii sugerează că momentul în care mâncăm este aproape la fel de important ca ceea ce mâncăm. Crononutriția analizează modul în care programul meselor interacționează cu ceasul biologic intern și ce efecte pot avea zilele scurte asupra stării de spirit, a metabolismului și a sănătății.

De exemplu, un studiu a arătat că adulții sănătoși care au luat cina la ora 22:00 au înregistrat vârfuri ale glicemiei cu 20% mai mari și au ars cu 10% mai puține grăsimi comparativ cu cei care au cinat la ora 18:00. Acest lucru s-a întâmplat deși ambele grupuri au consumat aceleași alimente și au mers la culcare la ore similare.

Analize mai ample confirmă aceleași tendințe. O meta-analiză a 29 de studii a indicat faptul că un interval orar mai restrâns pentru mese, un număr mai mic de mese pe zi și consumul majorității caloriilor în prima parte a zilei sunt asociate cu o scădere mai pronunțată în greutate și cu o îmbunătățire a markerilor metabolici (precum o tensiune arterială mai bună și niveluri mai scăzute ale glicemiei și colesterolului).

Alte cercetări asociază obiceiul de a mânca frecvent târziu în noapte – mai ales aproape de ora de culcare – cu o stare de sănătate mai precară și cu un risc crescut de obezitate și tulburări metabolice, cum ar fi diabetul de tip 2, mai scrie sursa citată anterior.

Ar trebui să iei cina mai devreme în timpul iernii?

Pentru unii oameni, da — cel puțin puțin mai devreme. Există trei motive principale pentru acest lucru.

Primul ține de alinierea metabolică. Consumul de alimente atunci când metabolismul este încă activ favorizează un control mai bun al glicemiei, o utilizare mai eficientă a energiei și arderea grăsimilor.

Al doilea ține de digestie. Dacă lași să treacă câteva ore între cină și ora de culcare, permiți procesului de digestie să se încheie înainte de somn, ceea ce poate îmbunătăți calitatea somnului și recuperarea.

Al treilea motiv are legătură cu susținerea stării de spirit și a ritmurilor circadiene. Un interval constant pentru mese și o cină luată mai devreme pot ajuta la stabilizarea rutinei zilnice – lucru deosebit de util atunci când alți indicatori temporali (precum lumina naturală) sunt mai puțin pronunțați.

Totuși, există o mențiune importantă: aceasta nu este o soluție universal valabilă. Trebuie luați în considerare numeroși factori – cum ar fi nivelul tău de activitate fizică, eventualele afecțiuni cronice și programul tău zilnic.

Un sportiv de performanță care se antrenează seara ar putea avea nevoie de o masă mai târzie pentru a-și susține performanța și recuperarea. În schimb, o persoană mai puțin activă ar putea beneficia mai mult de o cină mai timpurie și mai ușoară.

Iată și alte sfaturi legate de mese pe care le poți urma în lunile cu mai puțină lumină: