Capitala Albaniei este din nou scena confruntărilor directe între protestatari și forțele de ordine. Manifestațiile antiguvernamentale de sâmbătă, care durează de luni de zile, au reunit în mare parte tineri și studenți care cer plecarea premierului Edi Rama de la guvernare pe fondul acuzațiilor de corupție și a scăderii nivelului de trai. Protestele de astăzi coincid cu cea de-a 114-a aniversare a declarării independenței țării.

Manifestația a început pașnic, cu participanți veniți din toată țara și străinătate, însă grupuri de protestatari mascați s-au desprins din mulțime și au început să spargă geamurile unor clădiri guvernamentale. Protestatarii violenți au aruncat cu pietre, obiecte contondente și cocktailuri Molotov spre forțele de ordine, au incendiat ușa Ministerului Agriculturii și au distrus camere de supraveghere stradale

Mii de albanezi au călătorit la Tirana din întreaga țară și din străinătate pentru miting, care a coincis cu cea de-a 114-a aniversare a declarării independenței țării, o zi marcată în mod normal de sărbători naționale. Poliția a fost desfășurată de-a lungul drumurilor principale care duc spre și dinspre capitală și a efectuat verificări ale vehiculelor.

„Am venit aici special pentru protest”, a spus Arian Lleshi, un tânăr de 33 de ani care a călătorit la Tirana din Regatul Unit. „De ce? Pentru că suferim de mult prea mult timp. Ne-am răspândit în Europa și în întreaga lume și este aproape ca și cum am fi cetățeni fără stat. Suntem ca niște cetățeni apatrizi”.

Partidele politice care au existat în Albania de la căderea comunismului în anii 1990 „nu mai reprezintă pe nimeni”, a spus Lleshi. „Trebuie să facă loc unei noi generații de intelectuali și de oameni care au un interes mai mare în viitorul țării”.

Protestul de sâmbătă a făcut parte dintr-o serie de demonstrații care au început la sfârșitul lunii mai, declanșate inițial de opoziția față de un important proiect turistic de lux de pe coasta de sud a Albaniei, care este legat de o firmă de investiții fondată de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Protestele au devenit cunoscute sub numele de mișcarea Flamingo și au fost urmate ulterior de demonstrații studențești în septembrie, multe dintre ele devenind violente. De la protestele din luna mai, nemulțumirile populației s-au extins și au inclus treptat nivelul de trai scăzut și demisia premierului Edi Rama.

Rama se află la al patrulea mandat de prim-ministru, după ce Partidul Socialist al său a câștigat a patra alegere parlamentară anul trecut. El conduce Albania din 2013 și a rezistat presiunilor de a demisiona în ciuda lunilor de demonstrații.

„Am ieșit să ne cerem drepturile. Ne-am săturat. Viața a devenit foarte grea. Cerem o schimbare a întregului sistem”, a spus Juna Vasili, o elevă care a ieșit la protest.

Suzana Gjeta, o pensionară, a declarat că demonstrează atât în numele tinerilor, cât și al celor ca ea „care trăiesc cu doar 120 de euro pe lună. Sperăm că acest sistem va dispărea, că Edi Rama va dispărea și că această corupție va lua sfârșit”, a spus aceasta.