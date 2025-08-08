Brânza ciobanilor sinistrați din Suceava, SALVATĂ cu elicopterul Black Hawk al SMURD

Un elicopter SMURD Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație (IGAV) a desfășurat o misiune de monitorizare și recunoaștere aeriană a zonelor montane din județul Suceava, afectate de inundații. În cadrul misiuni, 300 de kilograme de produse lactate au fost preluate de la stânele izolate, pentru a nu se strica.

„În cursul acestei dimineți, elicopterul SMURD Black Hawk, aparținând Inspectoratului General de Aviație, a desfășurat o misiune de monitorizare și recunoaștere aeriană a zonelor montane inaccesibile pe cale terestră”, a transmis Prefectura de Suceava pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, acțiunea a avut loc în regiunea afectată de fenomenele meteo periculoase, inclusiv până la izvoarele afluenților principali ai pârâului Neagra.

Zona monitorizată din aer

La misiune au participat un echipaj IGAV, specialiști din cadrul ISU Suceava și Salvamont Vatra Dornei și prefectul județului Suceava, Traian Andronachi.

„Scopul principal al activității a fost identificarea eventualelor acumulări de apă apărute în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă, ca urmare a formării unor baraje naturale care ar fi putut reprezenta un pericol pentru comunitățile din aval”, au mai transmis autoritățile locale.

Potrivit acestora, în urma evaluării aeriene nu au fost identificate zone care să prezinte risc pentru populație.

Ciobanii aprovizionați cu elicopterul SMURD

De asemenea, în cadrul aceleași misiuni au fost distribuite alimente, unelte și materiale de strictă necesitate către mai mulți ciobani ale căror stâne sunt situate în zone greu accesibile, unde drumurile forestiere au fost distruse, copacii doborâți de viitură blochează complet accesul terestru.

Într-un gest de solidaritate, întregul echipaj implicat a sprijinit transportul și coborârea a aproximativ 300 kg de produse lactate (în principal brânză) de la o stână izolată. Această acțiune a urmărit în special prevenirea degradării produselor și sprijinirea activității ciobanilor afectați de condițiile extreme.

Alte acțiuni au inclus aducerea în zonă a 10 containere modulare și evaluarea pagubelor și transmiterea către Guvern.

Tot în decursul zilei de luni, în localitatea Broșteni a sosit un convoi umanitar din județul Bacău, format din 5 tiruri și mai multe camioane încărcate cu materiale de construcții și electrocasnice. Acest ajutor a fost însoțit de o contribuție financiară în valoare de 800.000 de lei, oferită de Consiliul Județean Bacău.