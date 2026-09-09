Grupul Ferrero deschide prima fabrică în România. Ce scrie presa din Italia

Grupul Ferrero face un nou pas important în strategia sa de extindere europeană, prin demararea proiectului pentru prima sa unitate de producție din România, potrivit informațiilor publicate de site-ul de specialitate Profit.ro, notează presa italiană.

Până în prezent, produsele grupului erau distribuite în România prin intermediul rețelei comerciale a companiei. Acum, însă, multinaționala a înființat societatea Ferrero România Industrial, cu scopul de a începe producția direct pe teritoriul românesc, fiind identificată o zonă din Timișoara care urmează să fie revitalizată.

Construirea unei fabrici Ferrero în România se înscrie în strategia de dezvoltare a grupului pe piața locală, unde afacerile companiei au înregistrat o creștere importantă. Cifra de afaceri realizată în România a depășit un miliard de lei (aproximativ 380 de milioane de euro, potrivit textului original), scrie gazzettadalba.it.

Ferrero a avansat cu etapele finale ale achiziției unui amplasament industrial existent la Timișoara

”Ferrero a avansat cu etapele finale ale achiziției unui amplasament industrial existent la Timișoara. Proiectul reflectă intenția Ferrero de a dezvolta o unitate industrială de ultimă generație, valorificând tradiția solidă a României în domeniul producției, poziția sa strategică și disponibilitatea unei forțe de muncă calificate”, a declarat Giuseppe Papa, Managing Director Ferrero pentru Ungaria, România, Bulgaria și Moldova.

El mai spune că Ferrero va continua să colaboreze îndeaproape cu autoritățile naționale și locale competente pentru a construi un parteneriat industrial sustenabil și pe termen lung în România, notează profit.ro.

Lansat în anul 1946 ca mic producător de patiserie din Alba, Italia, Ferrero este în prezent unul dintre principalii producători de dulciuri din lume, cu 35 de branduri vândute în peste 170 de țări. Ferrero este în continuare o afacere de familie, aflată la a treia generație. Averea familiei Ferrero își are rădăcinile într-o patiserie de familie din nordul Italiei care folosea alune pentru a înmulți crema de cacao.