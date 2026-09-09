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Unul din „greii” PNL susține că partidul s-a predat în mâinile USR. „PNL nu mai este PNL! Își negociază propriul sfârșit”

Flavius Niculescu
Unul din „greii” PNL susține că partidul s-a predat în mâinile USR. „PNL nu mai este PNL! Își negociază propriul sfârșit”
Ilie Bolojan și Dominic Fritz
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Președintele Consiliului județean Cluj, liberalul Alin Tișe, vine cu noi acuzații dure la adresa partidului din care face parte. Într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, omul care se află alături de PNL încă din anul 2015 a explicat că partidul a devenit „doar ambreiajul unei dispariții politice” și că, practic, „a fost făcut cadou USR-ului”. În urmă cu doar o lună, același Alin Tișe afirma că „sub guvernarea PNL, România a devenit coșul de gunoi al mediului de afaceri” și îl acuza pe prim-ministrul demis la începutul lunii mai, Ilie Bolojan, de „taxe aberante și dobânzi uriașe”.

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„PNL s-a predat total, încet și calculat. Cu protocoale semnate și uși închise” / „Măștile care conduc PNL cad”

„PNL NU MAI EXISTĂ! A fost făcut cadou USR-ului. Nu s-a dizolvat printr-un congres prin vot democratic si nici nu i-a stins nimeni oficial lumina. S-a predat. Total! Încet și calculat. Cu protocoale semnate și cu ușile închise.

Ceea ce spun de 100 de zile se vede acum cu ochiul liber: CRIZA politică nu a fost un accident. A fost mecanismul, care este evident acum pentru cine vrea să vadă. Au condiționat guvernarea, fără AUR si fără PSD! Au pus România să aștepte, au ținut țara în incertitudine si blocaj politic și economic. Apoi au făcut din blocaj o strategie.

De ce? Ca, într-un final, să poată spune: Nu există alternativă. Ba există. Doar că alternativa lor nu a fost niciodată o soluție pentru România. A fost USR. Tot acest joc al condiționărilor, al ultimatumurilor și al crizei a servit unui singur scop: să pregătească terenul pentru împreunarea PNL cu exact partidul cu care, până mai ieri, pretindeau că nu au nimic în comun. Astăzi, măștile celor care conduc PNL azi, cad”, scrie Alin Tișe în postarea de pe Facebook.
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe/ Foto Facebook

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe | Sursa foto: Facebook

„PNL nu s-a dus spre USR” / „A fost împins, pas cu pas, spre propria desființare” / „Este terminat”

„PNL nu mai este PNL! Este doar ambalajul unei dispariții politice. Un partid care și-a abandonat identitatea, electoratul și propria istorie pentru a-și găsi supraviețuirea într-o alianță pe care realitatea o construise cu mult înainte ca ei să o recunoască public. Se demonstrează că acum, pentru PNL, criza nu este ceea ce trebuie rezolvat. Este ceea ce trebuie întreținut până când oamenii acceptă soluția pregătită dinainte.
PNL nu s-a dus spre USR. PNL național și conservator a fost împins, pas cu pas, spre propria desființare! Iar ceea ce ni se prezintă astăzi drept „necesitate politică”, seamănă tot mai mult cu finalul unui plan început cu mult timp în urmă. România nu are nevoie de partide care își schimbă identitatea ca să rămână la putere. Pentru că un partid poate pierde puterea în alegeri. Dar, în clipa în care își pierde identitatea, nu mai este învins. Este terminat. Iar astăzi, PNL pare să fi ales nu să lupte pentru România, ci să negocieze propriul sfârșit!”, mai scrie Alin Tișe.
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