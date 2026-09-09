Președintele Consiliului județean Cluj, liberalul Alin Tișe, vine cu noi acuzații dure la adresa partidului din care face parte. Într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, omul care se află alături de PNL încă din anul 2015 a explicat că partidul a devenit „doar ambreiajul unei dispariții politice” și că, practic, „a fost făcut cadou USR-ului”. În urmă cu doar o lună, același Alin Tișe afirma că „sub guvernarea PNL, România a devenit coșul de gunoi al mediului de afaceri” și îl acuza pe prim-ministrul demis la începutul lunii mai, Ilie Bolojan, de „taxe aberante și dobânzi uriașe”.

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„PNL s-a predat total, încet și calculat. Cu protocoale semnate și uși închise” / „Măștile care conduc PNL cad”

„PNL NU MAI EXISTĂ! A fost făcut cadou USR-ului. Nu s-a dizolvat printr-un congres prin vot democratic si nici nu i-a stins nimeni oficial lumina. S-a predat. Total! Încet și calculat. Cu protocoale semnate și cu ușile închise.

Ceea ce spun de 100 de zile se vede acum cu ochiul liber: CRIZA politică nu a fost un accident. A fost mecanismul, care este evident acum pentru cine vrea să vadă. Au condiționat guvernarea, fără AUR si fără PSD! Au pus România să aștepte, au ținut țara în incertitudine si blocaj politic și economic. Apoi au făcut din blocaj o strategie.

De ce? Ca, într-un final, să poată spune: Nu există alternativă. Ba există. Doar că alternativa lor nu a fost niciodată o soluție pentru România. A fost USR. Tot acest joc al condiționărilor, al ultimatumurilor și al crizei a servit unui singur scop: să pregătească terenul pentru împreunarea PNL cu exact partidul cu care, până mai ieri, pretindeau că nu au nimic în comun. Astăzi, măștile celor care conduc PNL azi, cad”, scrie Alin Tișe în postarea de pe Facebook.