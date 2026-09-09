Marian Artimon, liderul de sindicat de la metrou, a confirmat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, ceea ce Gândul a dezvăluit încă de marți: pe Magistrala 2 se circulă în prezent cu doar 15 garnituri, în loc de 18.

Gândul a dezvăluit marți faptul că Alstom a decis să cheme în revizie șapte garnituri CAF de pe Magistrala 2, astfel că pe această rută se circulă în prezent deficitar.

„Nu putem să respectăm graficul de circulație. Noi azi circulăm cu 15 garnituri în loc de 18. Eu mă întreb ce se va întâmpla dacă mentenorul (Alstom – n.r.) nu ne va da trenurile la 1 octombrie, când încep și facultățile. În ultima perioadă, crește numărul de călători cu 100 de mii pe săptămână, pentru că s-au terminat vacanțele”, a declarat, miercuri, Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex (USLM).

Potrivit reprezentanților sindicatului, timpii de așteptare la ore de vârf aproape că s-au dublat.

„În mod normal, trenul trebuia să ajungă la un minut și douăzeci de secunde, iar marți dimineață, la Unirii, unde este cel mai aglomerat peron, a ajuns la trei minute”, spun reprezentații USLM.

Magistrala 2, Pipera – Tudor Arghezi, denumită și „Magistrala Corporatiștilor”, este cea mai aglomerată rută de metrou din București.

Zilnic, pe această Magistrală circulă aproximativ 200 de mii de călători, potrivit informațiilor Metrorex.

Potrivit surselor Gândul, pe Magistrala 2 circulă frecvent 16 garnituri produse de firma spaniolă Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), cu extensie la 18.

Ce stații are Magistrala 2 de metrou

Linia 2 de metrou, cunoscută ca „Magistrala corporatiștilor”, a fost dată în folosință în 1986, iar de atunci nu s-au mai făcut investiții pe această rută

Magistrala 2 are 15 stații: