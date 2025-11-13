Prima pagină » Actualitate » Brânzeturile de capră, din ce în ce mai apreciate de români. Prețurile sunt pe măsura cererii

13 nov. 2025, 20:32
Brânza de capră atrage iubitorii de arome autentice prin gustul ei curat, intens și mereu diferit față de alte brânzeturi. În România, fermele mici de capre s-au înmulțit rapid, deoarece oamenii vor produse proaspete și sănătoase. Multe sunt afaceri de familie, dar există și producători mari care atrag clienți loiali. Tot mai mulți cumpărători merg direct la fermă pentru lapte și brânză făcute pe loc, conform B1.

Statisticile arată că românii consumă, în medie, 185 de grame de brânză de capră pe lună.

Un fermier din judeţul Bihor colectează aproximativ 100 de litri de lapte la ultimul muls al anului, înainte ca animalele să intre în gestație. Acest lapte ajunge rapid în camera de producție, unde este strecurat atent și pregătit pentru adăugarea cheagului necesar închegării.

Masa închegată este apoi lăsată la stors, pentru ca zerul să se separe treptat și natural din compoziție. Din această cantitate de lapte rezultă aproximativ 25 de kilograme de caș dulce, extrem de apreciat de români.

Brânza proaspăt obținută este pusă ulterior în saramură, pentru a căpăta gustul clasic și textura specifică produselor tradiționale. În această perioadă, clienții fideli vin direct la fermă pentru a cumpăra provizii și pentru a susține producătorii locali.

„La noi în familie se consumă. Eu fac şi mămăliguţă cu brânză la fetiţe şi soţul duce cu el şi nouă ne place foarte mult”, a spus o femeie, notează observatornews.ro.

Brânzeturile de capră mai scumpe în magazine decât la producători

Brânzeturile de capră ajung în supermarketuri la prețuri duble, în jur de 70 de lei pentru un kilogram de produs. Fermierii mențin tarife mai accesibile, însă seceta le-a mărit cheltuielile din cauza pășunilor reduse și a hranei suplimentare. O capră consumă lunar aproximativ 40 de kilograme de bază furajeră și încă 10 kilograme de cereale.

Producătorii își reduc costurile cultivând singuri lucerna necesară animalelor pentru a evita dependența de achiziții scumpe.

La fermă, telemeaua de capră costă 35 de lei kilogramul, iar doi litri de lapte sunt vânduți cu 15 lei. Statistica arată că România produce anual peste 15.000 de tone de lapte de capră și 500 de tone de brânză.

