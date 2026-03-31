Bucătăria viitorului câștigă tot mai mult teren în România. Cât costă electrocasnicele care gătesc singure

Trăim în epoca vitezei și totul se mișcă mai repede în jurul nostru, astfel că tehnologia începe să preia din sarcinile noastre zilnice. Inclusiv gătitul devine, încet – dar sigur, o activitate high-tech 100%. În acest context, tot mai mulți români uită de metodele clasice și aleg soluțiile inteligente, care le simplifică semnificativ viața și le economisesc timpul.

Așadar, bucătăria viitorului câștigă tot mai mult teren în România! Se trece de aparatele obișnuite, până la dispozitive controlate direct de pe telefonul mobil, acest spațiu esențial pentru o locuință devenind unul în care tehnologia modernă face aproape totul.

Și, astfel, în anul 2026 nu mai este vorba de gătit, ci de timp liber și satisfacție în bucătărie. Nu mai ai nevoie de rețete din cărți de bucate, ci deschizi o simplă și obții pe loc mai multe rețete.

În acest fel, inteligența artificială devine un ajutor de nădejde, care preia sarcinile din bucătărie. Chiar și unele frigidere au devenit „inteligente”, care monitorizează alimentele, îți fac lista de cumpărături și anticipează ingredientele care ce îți lipsesc.

Un bun exemlu este al Elizei, proaspătă mămică, care a simțit imediat diferența și este foarte încântată că acum are mai mult timp pentru copilul său.

„Dacă selectez programul poate să şi coacă. Pot să plec în parc, am băgat pâinea, dospeşte, mă anunţă pe telefon că s-a terminat de dospit, îi dau la copt şi asta este, când mă întorc acasă, pâinea este gata. Auzisem de electrocasnice care te ajută să economiseşti timp și, fiind proaspăt părinți, tot timpul pe care-l avem, vrem să i-l dedicăm micuței noastre, așa că orice ajutor în bucătărie și nu numai este binevenit, chiar și robotul cu care aspirăm, seara îi dăm drumul, dimineaţa e curățenie”, a declarat ea pentru observatornews.ro.

Cât costă electrocasnicele care gătesc singure

Dar noua tehnologie din bucătărie vine la pachet cu prețuri pe măsura rezultatelor. Astfel, un cuptor inteligent poate ajunge până la 17.000 de lei, iar un frigider performant urcă spre 12.000, în timp ce plitele high-tech pot depăși chiar și 20.000 de lei.

„Prima reacție este… «nu-mi vine să cred!», ca până la urmă să înțeleg cât de mult mă ajută. Vin cu foarte multe rețete și atunci te ajută foarte mult, că nu mai stai să te gândeşti să cauți, că iar e timpul tău pierdut. Doar ai intrat, ai apăsat două butoane și ai reţeta în față”, a transmis proprietara unui magazin de specialitate.

În ultimii ani, vânzările electrocasnicelor de acest fel au crescut cu aproximativ 30%, potrivit sursei citate.

