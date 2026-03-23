Electrocasnicul care îți mărește factura la energie fără să observi: poate consuma cât 65 de frigidere de la un loc

Există un electrocasnic care consumă mai multă energie decât își imaginează majoritatea oamenilor.

Electrocasnicul care îți mărește factura la energie fără să observi

Adesea trece neobservat, integrat într-un dulap sau plasat pe blat, dar este unul dintre principalii vinovați pentru facturile neașteptate la electricitate. Cuptoarele electrice consumă mult mai multă energie decât își dau seama majoritatea oamenilor . În orele de vârf, în special în timpul preîncălzirii, pot folosi la fel de multă electricitate ca 65 de frigidere care funcționează simultan, relatează La Razon.

Motivul este simplu: în timp ce un frigider menține temperaturi scăzute doar într-un spațiu închis, un cuptor trebuie să genereze căldură de la zero și să susțină temperaturi foarte ridicate . Pentru a face acest lucru, necesită o putere de ieșire care variază de obicei între 2.000 și 5.000 de wați, depășind cu mult cei 300 sau 800 de wați obișnuiți ai unui frigider.

Consumul lunar de energie al unui cuptor poate varia între 40 și 90 de kilowați-oră (kWh), în funcție de utilizare . De fapt, unele studii indică faptul că acest aparat poate reprezenta mai mult de un sfert din cheltuielile anuale de energie electrică ale unei gospodării.

Un alt factor cheie este starea aparatului . Un cuptor vechi sau prost întreținut poate deveni o adevărată povară pentru bugetul dumneavoastră. În timp, elementele de încălzire își pierd din eficiență, forțând aparatul să funcționeze mai mult timp pentru a atinge rapid aceeași temperatură pe care o atingea anterior. Acest lucru se traduce inevitabil într-un consum mai mare de energie.

Ce poți face pentru a reduce consumul

Una dintre cele mai eficiente metode este să profiți la maximum de fiecare dată când îl pornești . Deoarece cel mai mare consum de energie are loc la încălzirea cuptorului de la rece, este mai eficient să gătești mai multe rețete la rând sau să pregătești mâncare suplimentară pentru încă o zi, în loc să îl pornești de mai multe ori pe săptămână.

