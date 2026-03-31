Ghid pentru bărbați: cum să-ți pui casa la punct în 30 de minute

Ghid pentru bărbați: cum să-ți pui casa la punct în 30 de minute

Ordinea din jurul tău nu ține doar de estetică, ci de control și eficiență. O casă curată înseamnă minte limpede, iar cu un plan bine pus la punct, poți obține asta în 30 de minute.

Un bărbat organizat nu lasă haosul să se adune în jurul lui. Curățenia nu e o corvoadă, ci o formă de control.

Planul în 8 pași pentru o casă curată

Cu un plan simplu, îți pui casa la punct în 30 de minute, fără pierdere de timp. Artofmanliness.com a realizat un plan simplu din opt pași. Iată de trebuie să faci.

1. Pregătește-ți uneltele

Soluție pentru geamuri, soluție universală și pentru toaletă; pămătuf de praf; prosoape de hârtie sau lavete; aspirator; coș pentru rufe; sac de gunoi.

2. Concentrează-te pe dezordine

Îndepărtează sau organizează rapid lucrurile împrăștiate în fiecare cameră în care intri.

3. În băi

Curăță oglinzile; pulverizează soluție pe chiuvete și suprafețe cu un detergent universal și în toaletă cu soluție pentru vasul de toaletă. Lasă să acționeze.

4. Curățenie rapidă în bucătărie

Curăță pe loc podelele și blaturile, șterge rapid electrocasnicele și pune vasele murdare în mașina de spălat vase.

5. Aspiră

Aspiră zonele cu trafic intens, mai ales covoarele. Nu te preocupa să muți mobila sau să fie perfect; 75% curat este suficient.

6. Fă patul

Fă patul și pune lucrurile împrăștiate în dulap pentru o curățenie rapidă a dormitorului.

7. Revino în baie

Curăță acum suprafețele dure și toaleta.

8. Finalul

Du gunoiul și rufele la locul lor și șterge praful cu timpul rămas.

Citește și

LIFESTYLE Te trezești între 04:00 și 04:30, zilnic? O expertă în nutriție expune care este motivul, de fapt
07:00
Te trezești între 04:00 și 04:30, zilnic? O expertă în nutriție expune care este motivul, de fapt
LIFESTYLE Care este cea mai dăunătoare băutură pentru ficat. Nici berea, nici sucul bogat în zahăr nu se află pe listă
20:59
Care este cea mai dăunătoare băutură pentru ficat. Nici berea, nici sucul bogat în zahăr nu se află pe listă
LIFESTYLE Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
17:03
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
SĂNĂTATE Dieta atlantică, una dintre cele mai echilibrate soluții alimentare. Ce o face specială și de ce medicii o recomandă
20:47, 27 Mar 2026
Dieta atlantică, una dintre cele mai echilibrate soluții alimentare. Ce o face specială și de ce medicii o recomandă
LIFESTYLE Ce să faci înainte de a tunde gazonul, ca să scapi de buruieni. Activitatea durează 5 minute și este necesară primăvara
09:00, 27 Mar 2026
Ce să faci înainte de a tunde gazonul, ca să scapi de buruieni. Activitatea durează 5 minute și este necesară primăvara
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
Tensiuni în Balcani: Croația anulează un summit al regiunii din cauza unor declarații ale președintelui sârb Aleksandar Vucic
Cancan.ro
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Cum și-au împărțit SUA și Israelul sarcinile înainte de a ataca Iranul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Atmosfera haotică a lui Saturn, dezvăluită de telescoapele James Webb și Hubble

