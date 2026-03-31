Ghid pentru bărbați: cum să-ți pui casa la punct în 30 de minute

Ordinea din jurul tău nu ține doar de estetică, ci de control și eficiență. O casă curată înseamnă minte limpede, iar cu un plan bine pus la punct, poți obține asta în 30 de minute.

Un bărbat organizat nu lasă haosul să se adune în jurul lui. Curățenia nu e o corvoadă, ci o formă de control.

Planul în 8 pași pentru o casă curată

Cu un plan simplu, îți pui casa la punct în 30 de minute, fără pierdere de timp. Artofmanliness.com a realizat un plan simplu din opt pași. Iată de trebuie să faci.

1. Pregătește-ți uneltele

Soluție pentru geamuri, soluție universală și pentru toaletă; pămătuf de praf; prosoape de hârtie sau lavete; aspirator; coș pentru rufe; sac de gunoi.

2. Concentrează-te pe dezordine

Îndepărtează sau organizează rapid lucrurile împrăștiate în fiecare cameră în care intri.

3. În băi

Curăță oglinzile; pulverizează soluție pe chiuvete și suprafețe cu un detergent universal și în toaletă cu soluție pentru vasul de toaletă. Lasă să acționeze.

4. Curățenie rapidă în bucătărie

Curăță pe loc podelele și blaturile, șterge rapid electrocasnicele și pune vasele murdare în mașina de spălat vase.

5. Aspiră

Aspiră zonele cu trafic intens, mai ales covoarele. Nu te preocupa să muți mobila sau să fie perfect; 75% curat este suficient.

6. Fă patul

Fă patul și pune lucrurile împrăștiate în dulap pentru o curățenie rapidă a dormitorului.

7. Revino în baie

Curăță acum suprafețele dure și toaleta.

8. Finalul

Du gunoiul și rufele la locul lor și șterge praful cu timpul rămas.

